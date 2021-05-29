Pandemi öncesinde ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları gündemde önemli bir yer tutuyordu. Bu süreçte çok ciddi yasaklamalara maruz kalan Huawei'nin 5G teknolojisindeki yerini Amerikan firmaları almaya hazırlanıyor.

ABD ile Çin'in arasındaki ticaret savaşları pek çok sektörü etkiledi. Bunlardan biri de artık yeni bir dönemin başladığı, yıllık 35 milyar dolarlık hacme sahip olan mobil iletişim pazarı. ABD'li firmalar da yıllar önce geride kaldıkları bu pazara yeniden giriş yapmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz beş yıllık süreçte yalnızca Çinli Huawei, İsveçli Ericsson ve Finlandiyalı Nokia, kablosuz ekipman pazarında %20'den büyük bir pazar payına sahipti. Başka hiçbir firma bu pazarda %10'dan daha büyük bir paya ulaşmayı başaramamıştı.

Huawei yasakları ABD'li firmalara yarayacak

Mobil iletişim ekipmanları pazarında Huawei'ye uygulanan yasaklardan sonra taşlar yerinden oynamıştı. Dell'Oro Group'a göre Washington hükümetinin siber güvenliği gerekçe göstererek aldığı kararın ardından, dünya üzerindeki pazarın %60'ı ya Huawei ile çalışmayı tekrar gözden geçiriyor ya da ABD ambargolarına eşlik ediyor.

Yeni pazar elbette oldukça kalabalık hale gelecek. Şu anda JMA Wireless adlı 5G şirketinde görev alan, eski Nokia ve Huawei yöneticisi "Vahşi Batı gibi hissettiriyor. Dot com patlamasından bu yana muhtemelen böyle bir şey hiç görmedik -kablosuz ortamındaki bu dinamik ve heyecan verici rekabet gibisini görmedik." diyor.

Yeni rekabet ortamı, Huawei, Ericsson ve Nokia dışındaki firmaların da iştahını kabartıyor. Sonuçta birkaç yıl önce girmelerinin oldukça zor olduğu büyük bir pazara erişimleri açılmış oldu. Bu rekabetin daha fazla yenilik ve daha düşük bedeller getirmesi de biz son kullanıcılara fayda sağlayabilir.

Amerika, Çin etkisini bitirmek istiyor

Amerikalı yetkililer, yeni rekabet ortamının ABD'nin Çin'in 5G teknolojileri geliştirme alanındaki etkisini azaltmak için oldukça kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor. Yeni nesil kablosuz teknolojileri, gelecekteki pek çok başka farklı teknoloji için temel oluşturacak.

Haliyle 5G pazarında öne çıkacak olan ülkeler, robotların kullanıldığı fabrikalardan nesnelerin internetine çok sayıda önemli gelişimin merkezinde bulunacak. Bu da gerek kazanç gerekse yetenek çekme anlamında bu ülkelere avantaj sağlayacak.