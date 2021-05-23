ABD-Çin Ticaret Savaşı sonrasında Android'e bir alternatif geliştirmek durumunda kalan Huawei'nin, hakkında pek çok resmi ve gayriresmi haber çıkan işletim sistemi HarmonyOS'un 2 Haziran'da yayınlanabileceği öne sürülüyor.

ABD ile Çin arasında yaşanan gerginliğin sonucu olarak ticaret savaşları ortaya çıkmıştı. Bu mücadelede en çok zarar gören firmalardan biri ise Çin'in teknoloji devlerinden Huawei olmuş, kara listeye alınan şirket zor günler yaşamıştı.

Ambargo nedeniyle pek çok hammadde, ara ürün ve yazılıma erişimde zorluklar yaşayan Huawei, Android işletim sisteminin yerine kendisine bir alternatif oluşturmak üzere çalışmalara başlamıştı. Bu çalışmaların sonucu ise HarmonyOS olacak.

HarmonyOS, 2 Haziran'da gelebilir:

HuaewiCentral'ın kim olduğuna dair bilgi vermediği kaynağı, Huawei'nin yakın zamanda bir etkinlik düzenleyeceğini söyledi. Hatta bu etkinliğe dair bir de promosyon posterine ait görüntü paylaştı. Bu posterde yer alan bilgileri diğer söylentiler ile birleştirdiğimizde ise bazı noktalar daha net hale geliyor.

İlk olarak etkinlik, Çin saati ile akşam 8'de başlayacak. Bu da Avrupa ve Amerika başta olmak üzere dünyanın önemli bir kısmının etkinliği takip edebileceği anlamına geliyor. Haliyle akla gelen sorulardan biri bu etkinliğin küresel olup olmadığı oluyor.

Görünüşe göre bu etkinlikte iki yeni Huawei cihaz da karşımıza çıkacak. Bunlardan biri Huawei MatePad Pro 2, biri de Huawei Watch 3 olacak. Bu cihazlarla birlikte güncellenmiş işletim sistemini de görebiliriz ki bu işletim sistemi teknik olarak HarmonyOS 2.0 olabilir.

HarmonyOS 2.0 mı?

Aslında Huawei şu anda HarmonyOS'u çeşitli cihazlarda kullanıyor. Bu işletim sisteminden şu ana kadar faydalanabilen cihazlar ise nesnelerin interneti kapsamında yer alan cihazlar ve televizyonlardan oluşuyor. Doğrudan kullanıcıya yönelik telefon ve tablet gibi cihazlarda ise bu işletim sistemi henüz yok.

Çinli dev için her şey yolunda giderse, Huawei hem cihazları hem de işletim sistemini bir arada tanıtabilir. Daha önce ortaya çıkan söylentilere baktığımızda Huawei Mate 40 gibi daha eski donanımların da güncellemeyi alacağını görüyoruz. Hangi cihazların HarmonyOS 2.0 beta sürecine dahil edileceğini de etkinlikte öğrenebiliriz.