Honda Elektrikli Drag Otomobili Geliştiriyor

Motor sporlarının iddialı firmalarından olan Honda, biri drag yarışları biri de yamaç tırmanışı için özel elektrikli otomobiller geliştiriyor.

Motor sporlarındaki en iddialı firmalardan biri Honda'dır. Japon firma, her ne kadar yakın zamanda Formula 1'den ayrılacak olsa da kendini bu alandan tamamen çekmiş değil. Hatta yarışlar için yenilikler peşinde.

Formula 1'den ayrılma gerekçesi olarak elektrikli motorlar üzerinde daha çok çalışmak istemesini gösteren Honda, elektrikli motorlara odaklandıktan sonra kendine elektrikli motorları üretti. Hatta bu motorların kullanıldığı araçlar da iki tane.

Elektrikli drag otomobili

2021 Tokyo Auto Salon'a hazırlanan firma, iki ilginç konsept üzerinde çalışıyor. Bunlardan biri Honda E drag otomobili, diğeri de Honda N-One tepe tırmanış otomobili. Honda bu fikirleri "ciddiye alınmış saçma fikirler" olarak nitelendiriyor olsa da işe yaramış gözüküyor.

Honda'nın internet sitesinde yer alan ifadeleri makine çevirisiyle incelediğimizde "Saçma olmak sorun değildir. Neden gerçekten denenmesin ki?" ifadesi yer alıyor ki bu ifade, durumu da tam olarak açıklıyor. Normalde su soğutmalı 35,5 kWh lityum iyon bataryaya sahip elektrikli motor, 148 beygir güç üretiyor. Bu rakamı iki katına çıkardığınızda ise gerçekten hızlı bir küçük otomobil görüyorsunuz.

Tasarım görsellerine baktığımızda ise aracın karbon fiber bir burun kısmına ve daha geniş arka tekerleklere sahip olduğunu görüyoruz. Bu da aracın yüksek hızlarda daha az sürtünmeye rağmen yola tutunabilmesine yardımcı oluyor.

Elektrikli otomobille tepeleri aşmak

Diğer yarış otomobili ise K-Climb. Özünde bir Honde N-One RS'in modifiyeli hali olan aracın güç ünitesinde nasıl bir değişiklik yapıldığını bilmiyoruz. 1967 Honda N360'tan esinlenilen ve Kasım 2020'de manuel vitesle çıkan otomobil, tepelere kolay tırmanması için karbon fiber kaputa ve bazı yükü azaltacak modifikasyonlara sahip.

Honda her iki modeli de Mart ayındaki gerçekleştirilecek etkinliklere yetiştirmeye kararlı. Otomobil firmaları zaman zaman garip ve biraz da komik otomobiller yapıp kendilerini çok ciddiye almadıkları sunumlar gerçekleştiriyor. Yine de elektrikli otomobillerin böyle bir performans gösterebilmeleri gelecekte sıfır karbon salınımlı sporların yolunu açabilir.