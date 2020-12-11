ABD'li İki Şirket, Ay Yüzeyinde Uzay Aracı Yarıştıracak

Bugün yapılan açıklamaya göre Lunar Outpost ve Moon Mark isimli iki şirket, Ay yüzeyinde uzay aracı yarıştırmak için bir ortaklık kurdu. Yarış, her şey yolunda giderse 2021 yılında düzenlenecek.

Bir uzay mühendisliği şirketi olan 'Lunar Outpost', ancak bilim kurgu filmlerinde görebildiğimiz bir projeye imza attı. Şirket, 'Moon Mark' isimli başka bir şirketle anlaşma yaptı. Bu iki şirketin anlaşmasıyla somutlaşacak projeyse 2021 yılında Ay yüzeyinde yarışan iki uzay aracını görmemizi sağlayacak.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Nevada eyaletinde kurulan eğlence ve eğitim şirketi Moon Mark, önümüzdeki yıl SpaceX'in Falcon 9 roketiyle uzaya göndereceği Intuitive Machines Nova-C isimli iniş aracında kendine yer bulacak. Ay yüzeyinde yarışacak iki uzay aracıysa Lunar Outpost tarafından geliştirilecek.

Araçların tasarımları yarışmayla belirlenecek:

Yapılan açıklamaya göre geliştirilen iki uzay aracı, 'Ay yüzeyine inen en hızlı araçlar' olacaklar. Araçlar Ay'a indiklerinde daha önceden belirlenmiş yarış güzergâhında yarışa başlayacaklar. Bu yarış, Dünya'ya gönderilen yüksek çözünürlüklü görüntülerle izlenebilecek. Böylece bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz şeylerden birisi daha gerçeğe dönmüş olacak.

Ay'da yarışacak yarış araçlarının tasarımıysa şu anda belli değil. Ancak araçların tasarımları Moon Mark tarafından dünya çapında desteklenen bir yarışmayla belirlenecek. Okuldaki öğrencilerin katılacağı bu yarışmada kazanan öğrenci ekibinin araç tasarımı Ay'da yarışacak.

Ortalıkta yer alan Lunar Outpost ismini ilk okuduğunuzda size bir şekilde tanıdık gelmiş olabilir. Zira şirket, geçen hafta NASA'nın yaptığı açıklamada kendisine yer bulmuştu. NASA, Ay yüzeyinde kaya örnekleri toplayacak 4 şirketi ve bu şirketlerin alacakları paranın miktarı açıklamıştı. Lunar Outpost'un alacağı para miktarıysa 1 dolar olarak duyurulmuştu.