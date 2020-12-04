Ay Görevine Katılacak Şirketlerden Birine 1 Dolar Ödenecek

NASA, paylaştığı açıklamada Ay'dan toprak toplayacak dört şirketi ve bu şirketlere ödenecek para miktarını açıkladı. Şirketlerden birisinin alacağı para miktarıysa yalnızca 1 dolar olarak açıklandı.

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bugün gelecek yılardaki Ay görevleri için önemli bir açıklama yaptı. Uzay ajansı, yaptığı açıklamada Ay'dan toprak örneği alacak şirketleri ve bu şirketlere yapacağı ödeme miktarını paylaştı. NASA'nın paylaştığı şirketlerden birisiyse alacağı ödeme miktarıyla herkesi şaşırttı.

NASA, Ay'dan toprak örneği toplama anlaşmasının Lunar Outpost, ispace Japan, ispace Europe ve Masten Space Systems ile yapıldığını açıkladı. ispace Japan ve Europe, anlaşma kapsamında 5.000 dolar alacakken Masten Space Systems'in 15.000 dolar alacağı belirtildi.

Lunar Outpost, yalnızca 1 dolar alacak:

Listede saymadığımız tek şirket olan Lunar Outpost'un anlaşma kapsamında alacağı miktarsa yalnızca 1 dolar olarak açıklandı. Şirketlerin Ay toprağı örneği toplayarak alacakları miktarlar hali hazırda düşüklüğüyle dikkat çekerken bu şirketin 1 dolar alacak olması işi daha da ilginç yaptı.

NASA, dört şirketle yaptığı anlaşmayla birlikte Ay'daki 'regolit' materyalini toplamda yalnızca 25.001 dolara satın almış olacak. Uzay ajansının bu kadar düşük bir fiyata regolit materyali satın alacak olması, NASA'nın Ticari Uzay Uçuş Bölümü Başkanı Phil McAlister tarafından da 'inanılmaz' olarak tanımlandı.

NASA'yla anlaşma yapan dört şirket, 2022 ve 2023 yıllarında yapılması planlanan mürettebatsız Ay görevlerinde regolit toplayacak. Şirketler, materyalin toplanmasının ve toplanan materyalin görüntülerini NASA'ya iletecek. Regolitin mülkiyet hakları NASA'ya geçecek ve regolit, 'Artemis programı kapsamında kullanımı için NASA'nın yegâne mülkiyeti' olacak.