SpaceX Starship, Uçuş Testi Sonucunda Patladı

SpaceX'in gezegenler arası yolculuk için geliştirmekte olduğu roketi Starship'in dünkü yüksek irtifa testinin sonunda roketin yakıt tankındaki düşük basınç, başarılı testin devasa bir patlama ile sonuçlanmasına neden oldu.

SpaceX’in üzerinde çalışmakta olduğu Starship adlı roket, Elon Musk’ın insanoğlunu Mars’a götürme planlarında lokomotif görevi göreceğinden büyük önem taşıyor. SpaceX, seri numarası 8 olan Starship roketiyle dün gece yeni bir yüksek irtifa uçuş testi gerçekleştirdi. Testin sonunda görkemli bir şekilde patlayan bir roket ile karşılaşmış olsak da hem SpaceX hem de Elon Musk, testi “başarılı” kabul ediyor.

SpaceX’in Teksas’taki Cameron County fırlatma rampasında gerçekleştirilen testte Starship SN8, başarılı bir fırlatma sonucunda gökyüzüne yükseldi. Roket, gökyüzündeyken itici yakıtını değiştirdikten sonra dikey iniş yapmak için üç küçük itici roketini ateşledi. SpaceX’in açıklamasına göre iniş sırasında yakıt tankındaki düşük basınç, roketin yere istenilenden daha sert şekilde “konmasına” neden oldu ve SpaceX SN8, kimseye zarar vermeden muhteşem bir patlama ile imha oldu.

Starship prototipleri, daha önceki testlerde daha yerden bile ayrılmadan patlamışlardı

Peki SpaceX, roketin yere sert bir şekilde çarparak patladığı bir testi neden görece “başarılı” kabul ediyor. Bunun en temel nedeni, test edilen daha önceki prototiplerin ultra soğuk sıvı itici gazların roketin tanklarına pompalandığı testler sırasında daha yerden ayrılmadan patlamış olması. Yani dün gece gerçekleştirilen test, SpaceX’in önceki testlerde patlamaya neden olan sorunu çözdüğü ve roketi Dünya’ya başarılı bir şekilde indirme safhasına kadar ilerlediğini göstermiş oldu.

SpaceX’in CEO’su Elon Musk, testin tamamlanmasının ardından Twitter’dan kısa bir açıklama paylaştı. “İniş sırasında yakıt başlığı tankında basınç düşüktü ve konma hızının yüksek olmasına neden oldu” diyen Musk, testin başarılı olduğunu, “Ancak ihtiyacımız olan tüm verileri aldık. Tebrikler SpaceX ekibi” ifadeleri ile açıkladı. Aşağıdaki videonun 1:48:09 bölümüne ilerleyerek Starship SN8’in fırlatılma anını izleyebilirsiniz. Ayrıca videonun 1:54:50 kısmında da roketin patlama anını görebilirsiniz.

SpaceX Starship roketinin havaya uçtuğu yüksek irtifa uçuş testinin videosu