ABD - Çin Savaşında İlk "Zafer": TikTok Resmen Satıldı (Tam Olarak Değil Ama...)

ABD ile Çin arasında TikTok'un satılması için geçtiğimiz yıldan beri süren müzakerelerde ilk ciddi adım atıldı. Yapılan anlaşmaya göre TikTok'un ABD operasyonları ByteDance'tan ayrıldı.

TikTok, ABD’deki geleceğini güvence altına almak uzun süren müzakerelerin ardından önemli bir adım attı. Şirket, ABD operasyonlarını ByteDance’tan ayırarak çoğunluğu Amerikalı yatırımcılardan oluşan yeni bir ortak girişim kurmak üzere anlaşma imzaladı. TikTok CEO’su Shou Chew, çalışanlara gönderdiği notla birlikte bu gelişmeyi resmen doğruladı.

Anlaşma henüz tamamlanmış olmasa da TikTok’un ABD’de yasaklanma riskini önemli ölçüde azalttığı belirtiliyor. Hatırlayacağınız üzere geçen yıl çıkarılan bir yasa, TikTok’un ABD varlıklarının ByteDance’tan ayrılmasını ya da ülkede yasaklanmasını şart koşuyordu. Başkan Donald Trump, Amerikalı yatırımcılara devredilmesini gerektiren bu anlaşma için yasanın uygulanmasını defalarca ertelemişti.

ABD operasyonlarında yetki artık ByteDance'de olmayacak

Yeni anlaşmaya göre TikTok ABD, Oracle, Silver Lake ve Birleşik Arap Emirlikleri destekli MGX’in yer aldığı bir yatırımcı konsorsiyumunun %50 kontrolünde olacak. ByteDance’e bağlı mevcut yatırımcıların iştirakleri %30’un biraz üzerinde pay alırken, ByteDance’in kendisi %19,9 hisseyi elinde tutacak.

Shou Chew, anlaşmanın 22 Ocak 2026’ya kadar tamamlanmasının hedeflendiğini ve tarafların bu yönde ilerlediğini ifade ediyor. Yeni ABD merkezli şirket, TikTok algoritmasını ABD’li kullanıcı verileriyle yeniden eğitecek. Amerikalı kullanıcıların verilerinin depolanması ise Oracle’ın gözetiminde olacak. İçerik denetimi de ABD’deki bu yeni yapı tarafından yürütülecek. E-ticaret, reklam ve pazarlama faaliyetleri, küresel TikTok ekibi tarafından yönetilmeye devam edilecek.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Çin hükûmetinin de onayı gerekiyor. Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in anlaşmaya sıcak baktığını söylese de Pekin’den henüz resmî bir doğrulama gelmiş değil.