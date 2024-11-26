Yakın zamana kadar Qualcomm'a satılması gündemde olan Intel, ABD Yönetiminden yaklaşık 8 milyar dolarlık hibe alacak.

Son yılların en önemli ticari rekabetlerinden biri yarı iletkenler pazarında yaşanıyor. ABD'de yakın zamanda görevi bırakacak olan Joe Biden yönetimi de bu alanda ülkenin konumunu koruması için CHIPS Kanunu adı verilen bir düzenlemeyi yürürlüğe sokmuştu. Bu kapsamda Intel'e 7,9 milyar dolarlık bir hibe verileceği kesinleşti.

Öte yandan bu rakam açıklanan ilk hibe rakamı olan 8,5 milyar dolara kıyasla 600 milyon dolar daha düşük. Yine de bu durum Intel'in canını sıkacak gibi durmuyor zira teknoloji üreticisi çip üretmek için yakın zamanda ABD Savunma Bakanlığı'ndan ayrıca bir 3 milyar dolar almıştı.

Bu yıl en az 1 milyar dolar alacak

Gelen açıklamalara göre Intel, bu yıl bitmeden 1 milyar dolarlık bir ödeme alacak. Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, yarı iletken üreticisinin Arizona, New Mexico, Ohio ve Oregon'da yapacağı yatırımların "Amerikan inovasyonunu" süper hızlandıracağını ve ABD'deki yarı iletken üretiminde devrim yapacağını ifade etti.

ABD'nin yeni başkanı olacak Donald Trump, CHIPS Yasası hakkında olumsuz görüşler belirtmiş ve Amerikan firmaların desteklenmesi yerine dışarıdan gelecek çiplere yönelik gümrük düzenlemeleri yapılması gerektiğini söylüyordu. Görünüşe göre Biden yönetimi, koltuğu devretmeden önce hibe ve teşviklerin dağıtımını tamamlamayı amaçlıyor.