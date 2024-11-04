Intel'in çip işletmesi, AMD'ye satılabilir. Üstelik bu konuda teşvik ABD yönetiminden geldi.

Bilindiği üzere Intel son dönemde ciddi sıkıntılar ile karşı karşıya. Büyük kayıplar ile karşı karşıya kalan firmanın ekran kartı üretmeyi durdurabileceği konuşulurken, Intel'in ABD'de Dow Jones Borsası Endüstri Endeksi'nde de yerini AMD'ye kaptırdığı açıklanmıştı.

ABD Hükûmeti, üçüncü çeyrekte 16,6 milyar dolar zarar eden ve yıllık bazda kâr marjı yüzde 6000'den fazla düşen firmaya, AMD gibi bir rakibi ile birleşmesi tavsiyesinde bulundu. Normalde bu tür bir birleşmede anti-tröst yasaklarını işletecek olan ABD yönetimi, Intel'in ABD'nin çip üretimi için kritik öneminden dolayı firmanın tamamen batmasındansa bir rakibi ile birleşmesini tercih ediyor.

Intel'in kısmen satılması gündemde

ABD yönetimi, Intel'in çip tasarım iş birimini bir rakibe satmasını tavsiye ediyor. Olası adaylar arasında AMD ve Marvell yer alıyor. Bu türden bir birleşme olduğunda Intel'in çip tasarım departmanı satılacak, üretim bölümü ise bağımsız şekilde faaliyet göstermeye devam edecek.

Aslında Intel, ABD'de çip yatırımlarını desteklemeyi amaçlayan CHIPS yasası kapsamında yaklaşık 30 milyar dolarlık bir devlet yardımına hak kazanmıştı. Öte yandan şirketin mali durumunu ve büyüme planını sunamamış olmasından dolayı bu yardımı kullanamadığı ifade ediliyor.

Intel'in geleceği ise son çıkan işlemcilerinden çok üretim tesislerine bağlı gözüküyor. 18A teknolojisine odaklanmak için 20A teknolojisinden vazgeçen firma, Microsoft ve ABD Savunma Bakanlığı'ndan bu teknoloji için sözleşmeler almayı başardı.