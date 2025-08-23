Intel ile ABD hükûmeti arasında önemli bir anlaşmaya varıldı. Bu anlaşma kapsamında ABD hükûmeti, Intel'in yüzde 10'luk bölümünün sahibi olacak. Ancak bu anlaşma kapsamında ABD'nin kasasından para çıkmadı...

Dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden Intel, son dönemlerde yaşadığı maddi zorluklarla gündemde. Şirket öyle bir noktaya gelmiş durumdaki birkaç hafta önce yapılan resmî açıklamaya göre 2025 yılında işten çıkarılacak personel sayısı 24 bini bulacak.

Tabii bu durum, teknoloji savaşlarını önemseyen ABD hükûmetinin de gözünden kaçmadı. Dev firmanın iflas etmesini engellemek isteyen Donald Trump yönetimi, Intel'e yatırım yapmaya karar verdi. Yapılan açıklamalara göre ABD hükûmeti, Intel'in kabaca yüzde 10'luk hissesini satın alacak. Bu yatırımın Intel'i kurtarıp kurtarmayacağı ise şimdilik belirsiz.

Yatırımın büyüklüğü 8,9 milyar dolar ama...

Donald Trump hükûmeti ile Intel arasında yapılan anlaşmanın büyüklüğü 8,9 milyar dolar. Ancak Trump, bu yatırım için ABD'nin kasasından para çıkmadığını ifade etti. Yapılan açıklamaya göre ABD hükûmeti, Intel yatırımının 5,7 milyar dolarlık bölümünü CHIPS ve Bilim Yasası kapsamında verilecek hibeden, 3,2 milyar dolarlık bölümünü ise Intel'e tahsis edilmiş bütçeden finanse edecek.

Intel, son büyük darbelerden birini de Çin'den yemişti:

Hem Intel hem de ABD hükûmet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın tarihi olduğu ifade edildi. Ayrıca bu anlaşmayı kabul eden ismin Intel CEO'su Lip-Bu Tan olduğu belirtildi. Sırtını ABD hükûmetine dayayan Intel, bundan sonra kolay kolay iflas etmez diyebiliriz. Bakalım bundan sonraki süreçte neler yaşanacak...