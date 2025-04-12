Intel ve benzeri ABD'li üreticiler, Çin'in yeni kararıyla %125'e varan gümrük vergileriyle karşı karşıya kalacak.

Çin, yarı iletkenlerle ilgili politikasında dikkat çeken bir değişikliğe imza attı. Artık çiplerini Tayvan’da ürettiren şirketler vergi avantajı elde edecek. Ancak üretimi ABD’de yapan firmalar için işlerin pek de yolunda gitmeyeceği anlaşılıyor; çünkü onları oldukça yüksek vergiler bekliyor.

Yeni kararla birlikte AMD, NVIDIA ve Qualcomm gibi çiplerini Tayvan’da ürettiren şirketler Çin’e ürün gönderirken vergi ödemeyecek. Ama işler Intel, GlobalFoundries ve Texas Instruments gibi üretimini ABD’de yapan firmalar için o kadar kolay değil. Çünkü onları %125’e varan yüksek vergiler bekliyor.

Çin, Tayvan üretimini teşvik ederken ABD’li çip devlerini hedef aldı

Yeni kuralın hem paketlenmiş hem de paketlenmemiş yarı iletken ürünleri kapsadığı açıklandı. Çin’in bu düzenleme ile Tayvan merkezli üretimi teşvik etmeyi ve aynı zamanda ABD'li üreticileri ticari anlamda zorlamayı hedeflediği belirtildi. Yetkililer, alınan kararın Tayvan’ın Çin toprağı olduğu yönündeki siyasi duruşu ekonomik düzeyde de pekiştirdiğini ifade etti. Öte yandan, Çin’deki fabrikaların bu çipleri kullanarak üretim faaliyetlerini sürdürebileceği aktarıldı.

Bu yeni düzenleme, çip üretimini Çin dışında sürdüren ABD’li firmalar üzerinde doğrudan etki oluşturdu. Vergi yüküyle karşı karşıya kalan şirketler, alternatif üretim ve tedarik yolları bulmak için harekete geçti. Sektör kaynakları, bu sürecin firmaların operasyonel maliyetlerini artırdığını ve bazı şirketlerin pazardan çekilme riskiyle karşı karşıya kaldığını dile getirdi.