Intel, 2. çeyrek mali toplantısında 2025 ile ilgili planlarını paylaştı. Şirket, bu yılı 75 bin çalışanla bitirmek istiyor. Bu da 1 yılda 24 bin çalışan kovulmuş olacak demek.

Teknoloji sektöründe işten çıkarmalar hızla devam ederken bu konudan en çok etkilenenlerden biri de Intel’di. Dev çip üreticisi, yapay zekâ konusunda geride kalmasının ardından ciddi zararlar etmeye başlamış ve binlerce insanı işten çıkarmıştı. Şİmdi ise firmanın 2. çeyrek mali toplantısında 2025’in sonuna kadarki planları paylaşıldı.

Buna göre Intel, yıl sonuna kadar daha da küçülmeyi hedefliyor. Şirket, nisandan beri zaten binlerce çalışanını kovmuştu. Ancak önümüzdeki aylarda çok daha fazlasının ayrıldığını göreceğiz. Ayrıca planladığı bazı projelerden de vazgeçecek. Gelin detaylara bakalım.

Yıl sonuna kadar toplamda 24 bin insan işten çıkarılmış olacak

Intel’in toplantıda paylaştığına göre hedefi, 2025 yılını 75 bin “çekirdek çalışan” ile bitirmek. Şirketin 2024 sonunda toplam 99 bin 500 çekirdek çalışanı olduğunu belirtelim. Yani anlayacağınız teknoloji devi, bir yıl içinde toplamda 24 bin insanı işinden etmiş olacak. Ciddi bir küçülme ile karşı karşıya diyebiliriz.

Sadece işten çıkarma değil, farklı hamleler de göreceğiz. Gelen bilgilere göre şirket, Almanya ve Polonya’da planladığı projelerinden de vazgeçti. Almanya’da 3000 kişiye istihdam sağlayacak mega fabrikalar, Polonya’da ise 2000 kişiyi çalıştıracak bir montaj ve test tesisi kurmayı planlıyordu. Ancak hiçbiri gerçek olmayacak.

Buna ek olarak Kosta Rika’daki faaliyetlerini sonlandıracağını da ekledi. 3400’den fazla kişinin çalıştığı montaj ve test operasyonları, Vietnam’da bulunan daha büyük tesise geçirilecek. Çalışanların 2000 civarının kalacağı belirtilmiş ancak kalanı muhtemelen işten çıkarılacak.

Bu kadar işten çıkarmaya rağmen para kaybetmeye devam ediyor

Şirket, binlerce işten çıkarma yapmaya rağmen hâlâ kötü durumda. Öyle ki son üç ayda 12,9 milyar dolar gelir elde ederken 2,9 milyar dolarlık zarar bildirdi. Şirketin yapay zekâ konusunda geri kalması ve yıllardır devam eden sorunlar, bugünkü durumun ortaya çıkmasına neden oldu.