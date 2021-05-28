ABD'nin Florida eyaletinde gerçekleştirilecek bir konser için iki farklı bilet seçeneği sunuldu. Konser organizatörleri, aşı vurulmuş kişilerin 18 dolara, aşı vurulmamış kişilerin ise 1.000 dolara bilet satın alacağını açıkladı. Karar, aşı karşıtlarının tepkisine yol açtı.

Geliştirilen aşılar sayesinde hayatımızdan çıkacak gibi görünen koronavirüs salgını, aşı vurulan insanlarla aşı olmayanları ayrıştırmaya başlamış durumda. Bunun örnekleri, yavaş yavaş Türkiye'de de yaşanmaya başlıyor olsa da diğer ülkelerde de durum pek farklı değil. Özel kurum ve kuruluşlar ile hükümetler, insanları aşı vurulmaya teşvik etmek için çeşitli pozitif ayrımcılıklar uygularken bunun bir yenisi ABD'de yaşandı.

ABD'nin Florida eyaletinde, 26 Haziran’da bir konser gerçekleştirilecek. Teenage Bottlerocket, MakeWar ve Rutterkin isimli grupların sahne alacağı bu konserde katılımcılara, iki farklı bilet seçeneği sunulacak. Koronavirüs aşısı vurulmuş olan kişiler bu biletlere yalnızca 18 dolar karşılığında sahip olurken, aşı vurulmamış kişilerin ise 1.000 dolar ödeme yapması gerekecek.

1.000 dolarlık biletler, şu ana dek bir tane bile satmadı

Paul Williams isimli konser organizatörü tarafından yapılan açıklamalara göre aşılanmış olan yalnızca 250 kişi, 18 dolar karşılığında bilet satın alabilecek. Bu bağlamda bilet satışlarının yavaş yavaş hareketlendiğini söyleyen Williams, aşı olmamış olan ve 1.000 dolar ödeyecek olan kimsenin bu biletlerden satın almadığını ifade ediyor.

ABD'de yaşanan olay, ülkenin sosyal medya gündemini de meşgul ediyor. Aşı vurulmak istemeyen insanlar, bunun haksız bir uygulama olduğunu savunarak bilet almayacaklarını söylüyorlar. Paul Williams ise ABD'deki herkesin aşı olabileceğini, kendilerinin böyle bir karar almalarını sağlayan nedenin ise insanlara güvenli bir konser ortamı oluşturmak olduğunu ifade ediyor. ABD'nin yüzde 25'inin aşı olma konusundaki isteksizliklerini görmezden gelmezsek, söz konusu konserin ülkede bir süre daha tartışma yaratacağını ifade edebiliriz.