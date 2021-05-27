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  • Pamukkale Turizm'in Yolculara Aşı Sorması Tepki Çekti

Pamukkale Turizm'in Yolculara Aşı Dayatması Sosyal Medyada Gündem Oldu

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Pamukkale Turizm, firmanın otobüsleri ile yolculuk yapmak isteyen 65 yaş üstü vatandaşlarda aşı olma şartı uygulamaya başlayınca tepki çekti. Pek çok kişi firmanın bu kararını ayrımcılık olarak nitelendirirken firmadan da bir açıklama geldi.

Şehirlerarası yolcu taşıma hizmeti veren Pamukkale Turizm, aşı yaptırmış olan vatandaşlarımızın seyahat izin belgesi göstermeden seyahat edebileceğini, aşı yaptırmamış kişilerin ise seyahat izin belgeleri göstererek yolculuk yapmak durumunda olduklarını duyurdu.

Firmanın yaptığı açıklama sosyal medyada tepkileri üzerine çekti. Pek çok kişi bu uygulamanın hukuksuz olduğunu belirtti. Açılan #HaddiniBilPamukkaleTurizm etiketi ile Twitter kullanıcıları tepkilerini paylaştı. 

Pamukkale Turizm açıklama yaptı

pamukkale açıklama

Kararı daha uygulamaya koymadan geri alan Pamukkale Turizm, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Firmadan gelen açıklamada, kendilerine gelen düzenleme bilgilendirmesinin bu şekilde olduğu ve buna göre bir karar alındığı ifade edildi.
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Pamukkale Turizm, sosyal medyada vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine yetkililerle iletişime geçtiklerini ve son durum hakkında bilgi aldıktan sonra kuralı kaldırdıklarını belirtti. Firma ayrıca yolcuları arasında hiçbir şekilde ayrım yapmadıklarını belirtti.

Bazı Twitter kullanıcıları firmaya karşı cephe alırken bazıları da destek verdi. Bir de elbette durumu mizah malzemesi yapan kullanıcılar oldu. Sosyal medyadan gelen tepkilerden bazıları ise şu şekilde:
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Kaynak : https://www.milligazete.com.tr/haber/7227044/pamukkale-turizmden-tepki-ceken-asi-dayatmasi
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