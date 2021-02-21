ABD'de Bir Uçağın Uçuş Anında Motorunun Parçalandığı Anlar

Amerika Birleşik Devletleri'nde Boeing 777-200 tipi bir uçak, uçuş sırasında motoru parçalandıktan sonra güvenli bir şekilde iniş yapmayı başardı. Uçağın yaşadığı ürkütücü motor arızası hem yeryüzünden hem de uçağın içinden görüntülendi.

Uçak, dünyanın en güvenli ulaşım aracı olarak biliniyor olsa da bu demek olmuyor ki havayolu ulaşımında hiçbir sorunla karşılaşılmıyor. Zaman zaman yüzlerce kişinin hayatına mâl olan kazalar dahi duyuyoruz. Dünse Amerika Birleşik Devletleri'nde bir felaketin eşiğinden dönüldü.

Denver Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapan United Airlines uçağı, kalkışının hemen ardından motor arızasıyla karşılaştı. Fakat bu arıza yalnızca sistemlerde gözükebilen bir arıza değildi, uçağa bakan herkes tarafından görülebiliyordu. Neyse ki uçak hiçbir sorunla karşılaşmadan güvenli bir şekilde kalkış yaptığı havalimanına geri dönebildi.

Yerden ve uçağın içinden görüntüler:

UA328 uçuş numaralı uçak, Honolulu'ya gitmek üzere kalkış yaptı. Yapılan açıklamaya göre 231 yolcu ve 10 mürettebatı taşıyan Boeing 777-200 tipi uçak, yaşadığı arıza anında hem karadan hem de uçak içinden görüntülendi. Çekilen görüntüler, felaketin ne kadar büyük olabileceğine işaret ediyordu. Özellikle uçağın içinden çekilen görüntüler fazlasıyla endişe verici.

Görüntülerde de görebildiğiniz üzere uçağın sağ motorunun parçaları tamamen yerinden çıkmıştı. Bu parçalar da yeryüzünde oturan insanlara korku yaşattı. Büyük bir gürültü duyan insanlar, evlerinin dışına çıktıklarında Boeing 777-200 tipi uçağın gökyüzünden düşen motor parçalarıyla karşılaştı. Motor parçalarının düşme anı da şu şekilde çekildi:

Yaşanan kazanın ardından Federal Havacılık Dairesi (FAA), UA328 uçuş numaralı uçakta neyin ters gittiğini anlamak için araştırma yapmaya başladığını açıkladı. Bununla birlikte polis müdürlüğü, Twitter'dan yaptığı paylaşımda yere düşen parçalara dokunulmaması veya hareket ettirilmemesi gerektiğini, bunların bir ekip tarafından incelenmek üzere alınacağını açıkladı.