Fahrettin Koca: Normalleşme Süreci 1 Mart'ta Başlayacak

Twitter hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme sürecinin 1 Mart itibarıyla belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde başlayacağını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin normalleşme sürecinin önümüzdeki mart ayı itibarıyla başlayacağını açıklamıştı. Yapılan açıklamalarda normalleşme sürecinin kademeli olacağı ve il bazında kararlar alınacağı da bildirilmişti.

Bugün Twitter hesabından bir açıklama yayınlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmenin 1 Mart 2021 tarihi itibarıyla başlayacağını söyledi. Koca, yaptığı paylaşımda "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibarıyla süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıhha kurullarımızla başlayacak" ifadelerine yer verdi.

İller, risk gruplarına göre kademelere ayrılacak:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, illerin Sağlık Bakanlığı'nın kriterlerine göre dört gruba ayrılacağını ve mart ayı başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecinin başlayacağını açıklamıştı. Yapılan açıklamaya göre iller; düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandırılacak ve normalleşme takvimi buna göre yürütülecek.

İllerin risk grubunu netleştirecek kriterlerin yer aldığı algoritmanın da kısa süre içerisinde yayımlanması bekleniyor. Algoritmanın içerisinde illerdeki vaka sayıları, aşılama oranları, yoğun bakım doluluk oranı gibi temel kriterler yer alacak. Bunun dışında diğer birkaç faktöre daha dikkat edilecek ve tüm bu veriler ışığında bir puanlama yapılacak. Puanlama sistemine göre de kısıtlama ve normalleşmeye ilişkin kararlar verilecek.

Ayrıca son günlerde gündemin en önemli maddelerinden biri haline gelen restoran ve kafelerin açılması noktasında da Cumhurbaşkanı, esnafları rahatlatacak adımların yol haritasının önümüzdeki günlerde açıklanacağını söylemişti.