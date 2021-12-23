ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla'ya soruşturma açtı. Araç içerisinde oyun oynamaya yarayan Passenger Play sistemi nedeniyle açılan soruşturma, Tesla'nın 580 binden fazla aracını güncellemek zorunda bırakabilir.

Elektrik motorlu olmalarının yanı sıra sahip oldukları otonom sürüş sistemleri ile de dikkat çeken Tesla otomobiller, ABD'de bir soruşturmanın öznesi haline geldi. ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla'nın Model S, Model X, Model 3 ve Model Y araçları için bir soruşturma başlattı. 580 binden fazla otomobili ilgilendiren bu soruşturmanın nedeni, Tesla sahiplerinin araç içerisinde oyun oynamasını sağlayan "Passenger Play" isimli özelliği.

Tesla markalı araçları takip eden okurlarımız bilir; Tesla'nın otomobillerinde video oyun oynamak mümkündür. Aracın multimedya ekranındaki Passenger Play bölümüne giren Tesla sahipleri, kendilerine sunulan oyunları rahatlıkla oynayabilirler. Bu sistem, Aralık 2020'ye kadar araç yalnızca park pozisyonundayken kullanılıyordu. Ancak arçlara gönderilen bir güncelleme ile Passenger Play, araç hareket halindeyken de kullanılabilir hale getirildi. İşte bu NHTSA'nın dikkatinden kaçmamış gibi görünüyor.

"Kaza riskini artırabilir"

NHTSA tarafından yapılan açıklamalarda, Passenger Play özelliğinin sürücünün dikkatini dağıtabileceği ve kaza riskini artırabileceği ifade edildi. Ancak kurumun soruşturma için neden bu zamana kadar beklediği büyük bir sır. ABD basını, New York Times'ın 8 Aralık'ta yayınladığı bir haberin NHTSA'yı harekete geçirdiğini konuşuyor.

Aslına bakacak olursak Passenger Play, endişe duyulması gereken bir özellik. Zira bir sürücü ya da yolcu bu bölüme girdiğinde, yalnızca sistemin yolculara yönelik olduğuna dair bir uyarı görüyor. Ancak bu uyarıyı sürücünün geçebileceği hesaba katılmamış. İşte bu da Passenger Play'i tartışmaya açıyor. Çünkü Elon Musk bile Tesla'nın otonom sürüş sistemine yüzde 100 güvenilmemesi gerektiğini ifade ediyor. Bu uyarıya kulak asmayan ve araç kendi kendine giderken oyun oynamaya başlayan bir sürücü, çok büyük kazalara yol açabilir...