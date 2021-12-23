Tesla Model Y'nin Çarpışma Testi Puanı Belli Oldu [Video]

Elon Musk’ın en çok satan Tesla modeli olmasını umduğu Tesla Model Y, çarpışma testine girdi ve olabilecek en yüksek puanı almayı başardı. Model Y, tüm testleri başarıyla tamamlayarak iki rakibinin arasına yerleşti.

Tesla CEO’su Elon Musk, daha önce yaptığı açıklamada 2020’nin mart ayında teslimatına başladığı Tesml Model Y’nin şirketin en çok satan otomobili olacağını açıklamıştı. Model 3 sedanın platformu üzerinde geliştirilen Model Y, şirketin ABD’deki ve Almanya’daki dev fabrikalarının açılmasıyla birlikte daha da fazla üretilecek.

Tesla Model Y’nin ve genel olarak Tesla’nın bu kadar fazla tercih edilmesinin sebepleri arasındaysa güvenlik faktörü önemli bir rol oynuyor. Geçtiğimiz gün ABD merkezli Yol Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS) tarafından paylaşılan yeni videolar, Tesla Model Y’nin ne kadar güvenli olduğunu gözler önüne serdi. 2021-22 model Tesla Model Y, küçük, orta ve yandan çarpışma testlerine girdi.

İşte Tesla Model Y'nin çarpışma testleri:

Tesla Model Y, 64 kilometre/saat hızla girdiği, aracın sol ön kısmından bariyerle çarpıştığı düşük çarpışma testinde sürücüsünü ve yolcularını korumayı başardı. Fakat aracın temas noktası, kazanın etkisiyle birlikte hasar gördü. Aracın içindeki hava yastıklarıysa tam zamanında açılmayı başardı.

Orta çarpışma testindeyse Model Y, bariyerle tam yarısından olacak şekilde temas etti. Bu kazada aracın önünde büyük hasar oluşurken sürücü, çarpışmadan olabilecek en iyi şekilde etkilendi. Bu testte de aracın hızı 64 kilometre/saat idi.

Son test olan yandan çarpışma testindeyse bir bariyer, 50 kilometre/saat hızla şoförün olduğu bölüme yandan çarptı. Kazada aracın şoför kapısı ve arka kapısı hasar alsa da ölümcü derecede esnemeye maruz kalmadı.

Tesla Model Y, tüm bu testlerden başarıyla geçerek olabilecek en yüksek puan olan ‘Top Safety Pick+’ (En İyi Güvenlik Seçimi+)’ puanına layık görüldü. Bu ödülü daha önce Volkswagen ID.4 ve Volvo XC40 Recharge da almıştı. Fakat IHHS, Model Y’nin standart önden çarpışma önleme sisteminin araçtan araca ve araçtan yayaya testlerinde daha yüksek puan aldığını açıkladı.