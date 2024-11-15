ABD Yönetimi, TSMC'ye 6,6 Milyar Dolarlık Destek Sağlayacak

Birleşik Devletler yönetimi, TSMC'ye 6,6 milyar dolarlık destek içeren teşviği onayladı.

ABD Ticaret Bakanlığı, TSMC adıyla tanıdığımız Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. için 6,6 milyar dolarlık teşvik paketini onayladı. Bu paket kapsamında Phoenix, Arizona'da büyük bir yarı iletken fabrikası kurulacak. Ayrıca 2nm mimarili çipler de 2028 yılına kadar gelmiş olacak.

TSMC ile ABD arasındaki bu anlaşma, 2022 yılında Biden yönetiminin açıkladığı ve ABD içinde çip üretimini arttırmayı amaçlayan, 52,7 milyar dolarlık ABD Çip ve Bilim Kanunu'nun önemli bir adımı olarak gösteriliyor. Bilindiği üzere ABD ile Çin arasında bir üstünlük mücadelesi devam ediyor.

TSMC, ABD yatırımlarını 40 milyar dolar arttıracak

TSMC, dünyanın en büyük yarı iletken üreticileri arasında yer alıyor ve bu teşvikle birlikte firma, ABD'deki yatırımlarını 25 milyar dolardan 40 milyar dolara çıkarmayı amaçlıyor. Firmanın ABD'deki genişleme planında Phoenix fabrikası Arizona'daki üçüncü fabrika olarak geçiyor ve 2030 yılına kadar bu tesisin tamamlanması bekleniyor.

Firmanın ayrıca 2028 yılına kadar Arizona'daki ikinci fabrikasında 2nm mimarili, yüksek performans çipler üretmeye başlaması bekleniyor. Bu tesiste TSMC'nin A16 çip üretim teknolojisinin kullanılacağı belirtiliyor.

6,6 milyar dolarlık teşvik, Tayvalı firmanın ABD'ye olan ilgisinin de artacağını gösteriyor. Perspektif notu olması açısından, Türkiye'nin en zengin ailesi olan Koç Ailesi'nin 2023 yılındaki toplam malvarlığı 6 milyar dolar bandındaydı. Yani ABD, TSMC için gerçekten büyük bir teşvik paketi hazırlamış durumda.