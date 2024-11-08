Daha önce başka firmalar için ürettiği çiplerin Huawei'nin eline geçtiği ortaya çıkan TSMC, Çinli firmalara yapay zekâ çipi vermeyecek.

TSMC, Çinli firmalar için gelişmiş yapay zekâ çipi üretimini sonlandırma kararı aldı. Financial Times'ın haberine göre Tayvanlı çip üreticisi, ABD'nin ambargo uyguladığı Huawei'nin TSMC çiplerine erişmesi ve ambargoyu delmesi üzerinde böyle bir karar almak durumunda kaldı.

TSMC, pazar gününden itibaren Çinli firmalar için başta 7nm ve daha küçük modeller olmak üzere gelişmiş çipler üretmeye son verecek. Çinli bir firmanın bu kategoride yer alan bir sipariş vermesi durumunda sipariş önce onay sürecinden geçmek durumunda kalacak. Bu sürece muhtemelen ABD yönetimi de dahil olacak.

TSMC çiplerinin Huawei cihazlarda kullanıldığı ortaya çıkmıştı

Tayvanlı firmanın politika değişikliğinin nedeni olarak, Huawei'nin üçüncü parti firmalar üzerinden TSMC çiplerini aldığı iddiaları gösteriliyor. Daha önce Kanadalı teknoloji araştırma şirketi TechInsights, Huawei cihazlarda TSMC teknolojisi kullanıldığını ortaya koymuştu.

Huawei, ABD'nin yaptırım listesinde bulunuyor ve firmanın bu şekilde ya da hülle vb yöntemler kullanarak parça tedarik etmesi de bu yaptırımların delinmesi anlamına geliyor. Huawei'ye yönelik bu kısıtlamalar ilk olarak 2020 yılında yürürlüğe girmişti. Yakın zamanda Intel ve Qualcomm'un da Huawei için üretim yapma izinleri sonlandırılmıştı.

Yetkililer şimdi TSMC teknolojilerinin tam olarak nasıl Huawei'nin eline geçtiğini araştırıyor. Öte yandan artık TSMC'den çip alamayan Huawei ise firmanın mühendislerini almak için uğraşıyor.