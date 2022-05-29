ABD Ordusu, Uzay Araçlarında Nükleer Yakıt Kullanacak

Askeri gücüyle dünyanın önde gelen ülkelerinden ABD, kendi nükleer gücünü uzayda göstermeyi hedefliyor. DARPA tarafından geliştirilecek sistem için, tahmini tarih de verildi.

Dünyadaki tüm ülkeler, askeri alanda güçlü olmak ister. Zira olası bir savaşta ülkeyi savunacak en önemli faktörlerden biri elde bulunan savunma araçları ve muhimmatlardır. Öyle ki bu alanda devletler arasında en büyük güce sahip ülkelerden biri Amerika’dır. Savunma sanayi ve askeri güçte iyi bir yol kat eden ABD, şimdi nükleer ile ilgili çok önemli bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Amerika, Artemis gibi uzay projeleriyle önemli gelişmeler kayderken, askeri gücünde de bunu benzer şekilde gösterecek.

Nükleer silahlarla ilgili yoğun çalışmalar yapan ABD’de geçtiğimiz haftalarda, ‘’uzay aracı için yeni nesil nükleer tahrik ve güç yeteneklerini göstermek amacıyla’’ iki prototip sözleşmesi duyuruldu. Söz konusu duyuru, ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı devlet kurumu DARPA tarafından yapıldı. DARPA, Amerikan ordusu için yeni teknolojileri üretmekle sorumlu bir kurumdur.

2027’de ilk uçuşun gerçekleşmesi bekleniyor

Yeni teknolojilerden en iyi şekilde yararlanmak isteyen ABD, DARPA sayesinde hedeflerinde çıtayı arşa çıkaracak. 17 Mayıs’ta uzay için yeni duyuru yapan örgüt, 2027’de ilk yörünge uçuşunun gerçekleşmesi gerektiğini belirtti. Yapılan duyuruda ayrıca sözleşmenin Ultra Safe Nuclear ve Avalanche Energy isimli iki şirket sayesinde yapılacağı da kaydedildi.

Buna göre 2027 yılında Amerika’nın, yeni nesil nükleer gücünü ilk kez uzayda göstermesi bekleniyor. Dünya-ay ilişkisinde (cislunar) çalışacak şirketlerden Ultra Safe Nuclear ve Avalanche Energy, bu süreçte ABD’nin nükleer tahrik ve güç yeteneklerini göstermesinde önemli rol oynayacak. Tüm bu gelişmeler ayrıca, Amerikan’ın önümüzdeki 10 yıl içinde uzay faaliyetlerine daha fazla odaklanacağının da sinyallerini veriyor.

Eğer ABD bu çalışmalarda başarılı olursa, uzay araçlarının itiş sistemleri bundan sonra nükleer enerjiden güç alacak. Proje aynı zamanda gelecekte üretilebilecek muhtemel silahlı uzay araçlarının da nükleer enerji silahlarına sahip olması anlamına geliyor.

