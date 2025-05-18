Acer, 2025 yılı için hazırladığı yepyeni monitörlerini duyurdu. Firmanın yeni monitörleri, dikkat çeken özellikler sunuyorlar ve tüm ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde dizayn edildiler. İşte Acer'ın yepyeni monitörleri...

Tayvanlı donanım üreticisi Acer, Computex 2025 etkinlikleri öncesinde bomba duyurular gerçekleştirdi. Şirket, yepyeni monitör modellerini duyurdu. Herkesin kendine uygun modeller bulabileceği Acer monitörler, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte Acer'ın yeni monitörlerine yakından bakalım.

Acer'ın açıklamalarına baktığımızda Predator ve ProCreator serilerine ek olarak taşınabilir monitör modellerinin de yenilendiğini görüyoruz. Özellikle de oyuncuların sevdiği Predator serisi yeni monitörler, tüketicileri mest etmeyi başaracak gibi görünüyor. Ayrıca ProCreator serisi ile taşınabilir monitörler de oldukça etkileyici özelliklerle donatılmış durumdalar.

Karşınızda Acer Predator X27U F5

Acer Predator X27U F5, markanın ilk 500 Hz tazeleme oranına sahip oyuncu monitörü olarak karşımıza çıktı. 2K çözünürlük 27 inç ekran boyutu sunan bu monitör, VESA DisplayHDR True Black 500 sertifikasına sahip. DCI-P3 renk gamının yüzde 99'una destek veren Predator X27U F5, 0,03 ms tepki süresi sunuyor ve AMD FreeSync Premium Pro teknolojisini destekliyor.

Acer Predator X27U F5, 899 euro karşılığında satın alınabilecek. Ürün, üçüncü çeyrekte piyasaya sürülecek.

ProCreator PE320QXT, Acer'ın en üst düzey genel amaçlı monitörü

İçerik üreticiler ile genel kullanıcılara yönelik piyasaya sürülen ProCreator PE320QXT modeli, Acer'ın en üst düzey monitörlerinden bir tanesi. Bu bağlamda; bu monitör, 6K çözünürlüğe ek olarak 240 Hz tazeleme hızı, 0,01 ms gecikme süresine sahip. VESA DisplayHDR 600 sertifikasına sahip olan monitör, webcam ve ErgoStand gibi ekstra özellikler de sunuyor.

Acer'ın açıklamasına göre ProCreator PE320QXT satın almak isteyen kullanıcılar, 1.199 euro ödemek zorunda olacaklar.

Acer'ın yeni taşınabilir monitörleri de şöyle

Acer'ın taşınabilir monitör kategorisindeki yeni ürünleri PD163QT, PD243Y E ve PM191Q E olarak karşımıza çıktı. Tüm modeller HD çözünürlük ve 100 Hz tazeleme oranı sunuyor. PD163QT ve PD243Y E çift ekran desteği sunarken PM191Q E ise daha basit bir model ve tek ekrana sahip. Bu ürünlerin fiyatları 149 euro'dan başlayıp, 499 euro'ya kadar yükseliyor.