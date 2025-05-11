Samsung, Dünyanın İlk 500Hz OLED Oyuncu Monitörünü Duyurdu

Samsung, dünyanın ilk 500Hz yenileme hızına sahip oyuncu monitörü Odyssey OLED G6 modelini duyurdu ve satışa sundu.

Samsung, dünyanın ilk 500Hz yenileme hızına sahip oyuncu monitörünü duyurdu. Odyssey OLED G6 isimli bu yeni model, yüksek tepki süresi ve canlı görüntü sunan ekranıyla dikkat çekiyor.

Samsung, oyuncular için tasarladığı yeni monitörü Odyssey OLED G6'yı satışa çıkardı. 27 inçlik bu model, QHD çözünürlük sunuyor ve sadece 0,03 ms gibi oldukça düşük bir tepki süresine sahip.

Samsung Odyssey OLED G6 özellikleri

Samsung'un dünyanın ilk 500Hz hızına sahip oyuncu monitörü Odyssey OLED G6 modelinin öne çıkan teknik özellikleri şöyle:

1 adet DisplayPort 1.4

2 adet USB Type-A

Kulaklık çıkışı mevcutQD-OLED panel kullanılıyor.

16:9 en-boy oranına sahip.

1000 nit’e kadar maksimum parlaklık sunuyor.

HDR10+ desteği bulunuyor.

AMD FreeSync Premium Pro ve NVIDIA G-SYNC destekli.

Harici adaptörle çalışıyor, 140W’a kadar güç tüketiyor.

Samsung Odyssey OLED G6 fiyatı

Samsung Odyssey OLED G6 modeli, 1488 dolarlık fiyat etiketiyle satışa çıktı. Cihaz; yükseklik ayarı, eğme, döndürme gibi ergonomik özellikleri de beraberinde getiriyor. Türkiye'de şu anda bu modelin yalnızca daha düşük yenileme hızına sahip versiyonları yer alıyor. 500Hz yenileme hızı, QD-OLED panel ve gelişmiş soğutma sistemiyle öne çıkan bu modelin Türkiye pazarına kısa süre içinde giriş yapacağı belirtildi.