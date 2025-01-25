Acer, eğitim için tasarladığı yeni Chromebook modellerini duyurdu. Uzun pil ömrü, dayanıklılık ve 360 derece menteşe özellikleri sunuyor.

Acer, okul öğrencilerine yönelik yeni Chromebook modellerini tanıttı. 360 derece dönebilen menteşe, uzun pil ömrü ve dayanıklı tasarımıyla öne çıkan bu cihazlar eğitim için tasarlandı.

Acer, eğitim için tasarladığı yeni Chromebook modelleri ile karşımıza çıkıyor. Acer’ın tanıttığı yeni modeller arasında Spin 512, Spin 511 ve Chromebook 511 bulunuyor.

Acer’ın yeni Chromebook serisi: Spin 512, Spin 511 ve 511

Spin 512, 12.2 inç büyüklüğünde, WUXGA (1920x1200) çözünürlüklü bir ekranla gelirken, Spin 511 ise 11.6 inç boyutunda HD (1366x768) veya FHD (1920x1080) ekran seçenekleri sunuyor. Her iki cihaz da 360 derece dönebilen menteşe sistemi sayesinde tablet modunda kullanım imkânı tanıyor. Dokunmatik ekranlar, Antimikrobiyal Corning Gorilla Glass ile korunurken, isteğe bağlı USI 2.0 kalem desteği de bulunuyor. Her iki model de MIL-STD 810H sertifikasıyla düşmelere ve zorlu şartlara dayanıklılık sunuyor.

Chromebook 511 ise 11.6 inç LED ekranı ve kompakt tasarımıyla dikkat çekiyor. Hafif yapısıyla kolay taşınabilen bu model, öğrenciler için uygun bir seçenek. Klavyesi dökülmelere karşı korumalı olup, mekanik olarak sabitlenmiş tuşları zorlu sınıf ortamlarına dayanıklı hale getiriyor. Bu model de MIL-STD 810H standartlarına uygun şekilde üretilmiş.

Tüm modeller, eğitim ortamlarının zorlu koşullarına uyum sağlayacak şekilde güçlendirilmiş. Klavyeler iki vida ile kolayca değiştirilebilirken, sıvıya dayanıklı tasarım, iç bileşenleri 330 ml’ye kadar sıvı dökülmelerine karşı koruyor. Cihazlarda ayrıca Wi-Fi 7 veya Wi-Fi 6E seçenekleri bulunurken, ihtiyaca göre 4G LTE bağlantı desteği de mevcut. Acer’ın yeni Chromebook modelleri, 2025 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulacak. Spin 512 modeli 529,99 dolar, Spin 511 modeli 499,99 dolar ve Chromebook 511 modeli 429,99 dolar başlangıç fiyatlarıyla kullanıcılarla buluşacak.