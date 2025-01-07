Acer, CES 2025 etkinliğinde Nitro Blaze 11 ve Nitro Blaze 8 adını verdiği iki yeni oyun konsolunu tanıtarak teknik özelliklerini açıkladı.

Acer, CES 2025 etkinliğinde Nitro Blaze 11 ve Nitro Blaze 8 adını verdiği iki yeni oyun el konsolunu tanıttı. Her iki model de sahip oldukları teknik özelliklerle öne çıkıyor.

Nitro Blaze 11, 10.95 inç büyüklüğünde, 144 Hz yenileme hızına ve WQXGA çözünürlüğe sahip dokunmatik ekranla geliyor. 500 nit tepe parlaklık sunan bu ekran, daha akıcı bir oyun deneyimi vadediyor.

Öne çıkan teknik özellikleri

Cihaz, AMD Ryzen 8040HS işlemciden güç alıyor ve 16 GB LPDDR5X RAM ile 2 TB'a kadar depolama kapasitesine sahip. Nitro Blaze 11 ayrıca çıkarılabilir kontrolcüler, dahili ayaklık, Hall Effect joystick'ler ve iki arka tuşla birlikte geliyor.

Nitro Blaze 11, AMD Ryzen 8040HS işlemci, 16 GB LPDDR5X RAM ve 2 TB'a kadar depolama kapasitesiyle donatıldı. Nitro Blaze 11'de a çıkarılabilir kontrolcüler, dahili ayaklık, Hall Effect joystick'ler ve iki arka tuşla birlikte geliyor. Daha kompakt bir tasarıma sahip Nitro Blaze 8 ise 8.8 inçlik bir ekrana sahip. Nitro Blaze 11 ile benzer teknik donanıma sahip olsa da çıkarılabilir kontrolcüler ve dahili ayaklık bu modelde bulunmuyor.

Her iki modelin de 2025’in ikinci çeyreğinde satışa sunulacağı belirtiliyor. Nitro Blaze 11’in başlangıç fiyatı 1.099,99 dolar, Nitro Blaze 8’in ise 899,99 dolar olarak açıklandı.