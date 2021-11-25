Blizzard'a Şok Siber Saldırı: Call of Duty'e Erişim Kesildi

Blizzard'ın oyun istemcisi Battle.net'e siber saldırı düzenlendi. DDoS tekniğiyle saldıran korsanların veri çalıp çalmadığı bilinmezken, saldırı anında oyuncuların sistemlere girişleri imkansız hale geldi.

Video oyun dünyasının önemli isimlerinden Blizzard, dün akşam bir siber saldırıya maruz kaldı. Bilgisayar korsanları, hack dünyasının en popüler tekniklerinden olan DDoS'u kullanarak gerçekleştirdikleri saldırılarda, Blizzard'ın oyun istemcisi olarak bilinen Battle.net'i hedef aldılar. Oyunlarda kesintilere neden olan saldırı, yapılan açıklamalara göre herhangi bir sorun yaşanmadan püskürtüldü.

Battle.net'e yönelik DDoS saldırısı, oldukça güçlüymüş gibi görünüyor. Zira oyuncular, saldırı sırasında özellikle de Overwatch ve Call of Duty: Warzone gibi çevrimiçi çok oyunculu oyunlara girmekte zorlandılar. Ayrıca saldırıyı püskürtmek o kadar zor oldu ki Blizzard, istemciyi açan kullanıcılara bir bildirim göndererek saldırı altında olduklarını açıklamaya çalıştı.

Battle.net'e girmek isteyen oyuncular, en az 10 dakika süren kuyruklara alındı

Blizzard tarafından yapılan açıklamalarda, saldırının püskürtüldüğü ifade edildi. Şirket, herhangi bir veri ihlali yaşanıp yaşanmadığına dair konuşmadı. Ancak şu ana kadar konuyla ilgili herhangi bir şikayet bildirimi de olmadı. Yani şirketin de değinmediği gibi herhangi bir veri ihlali yok gibi duruyor. Saldırı anında sisteme giriş yapmaya çalışan oyuncular, 10 dakikadan uzun süreli kuyruklara sokulurken, kimi kullanıcılara göre bekleme sayfasına erişmek bile mümkün değildi...

*Kullanıcılara gönderilen DDoS saldırı bilgilendirmesini görüyorsunuz.

Olay çok sıcak olduğundan, detaylı bilgiye henüz ulaşamıyoruz. Ayrıca bilgisayar korsanlarından da herhangi bir açıklama gelmedi. Eğer bir veri ihlali yaşandıysa ya da bilgisayar korsanlarının bu saldırıyı düzenlerken bir amacı varsa, ilerleyen saatlerde ortaya çıkacaktır...