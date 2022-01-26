Activision'dan Call Of Duty Oyunları Hakkında Açıklama

Activision Blizzard yetkilileri, üç yeni Call of Duty oyunu için Sony ile anlaştıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada bu oyunların hangi firmaların elinden çıkacağı da açıklandı.

Geçtiğimiz hafta dünya devi oyun şirketi Activision Blizzard’ı satın alan Microsoft, bu hamlesinin ardından Sony’nin hisselerinin yere çakılmasına sebep olmuştu. Daha sonrasında hem PlayStation’a çıkacak oyunlar hakkında hem de eski Activision oyunları hakkında açıklama yapan Xbox CEO’su Phil Spencer ise oyuncuları sevindirmeyi başarmıştı.

Bugün ise Activision yetkilileri, şirketin en sevilen serilerinden olan Call of Duty’nin üç yeni oyununun PlayStation platformuna geleceğini açıkladı. Görünen o ki PlayStation kullanıcıları, önümüzdeki üç yıl daha Call of Duty oyunlarından mahrum kalmayacak.

“En az üç yeni oyun”

Activision Blizzard yetkilileri, yaptıkları açıklamada henüz Microsoft tarafından satın alınmadan önce Sony ile üç oyunluk bir anlaşma imzaladıklarını açıkladı. Anlaşmaya göre PlayStation’a çıkacak üç oyundan birisi 2019 yapımı Call of Duty Modern Warfare’in muhtemel devamı olacak ve Infinity Ward tarafından yapılacak. Infinity Ward stüdyosu aynı zamanda serinin yeni Battle Royale oyunu Warzone 2’nin de yapımı üstlenecek. Anlaşmadaki son oyun ise Treyarch tarafından yapılacak. Bu oyunun ise Black Ops serinin devam oyunu olacağı düşünülüyor.

Ayrıca Xbox’ın CEO’su olan Phil Spencer da Activision Blizzard’ın oyunları hakkında diğer firmalarla gerekli anlaşmaların yapıldığını ve ortada oyuncuları üzecek herhangi bir sorunun olmadığını açıkladı. PlayStation’a çıkacak olan Call of Duty oyunlarının yıllık olarak çıkacağı ve son oyun olacak olan Warzone 2’den sonra Sony’nin yeniden Microsoft’la anlaşma masasına oturacağı düşünülüyor.

Fakat pek çok oyuncu, 2023’ten sonra Microsoft’un Call of Duty oyunları sadece bilgisayar ve Xbox’a özel olarak çıkarabileceğini düşünüyor. Xbox cephesinden ise anlaşma bittikten sonraki planlar hakkında henüz bir açıklama gelmedi.