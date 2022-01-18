Microsoft, az önce paylaştığı sürpriz açıklamayla birlikte oyun dünyasının dev ismi Activision Blizzard’ı satın alacağını açıkladı. Satın alım miktarının 68,7 milyar dolar olduğu belirtilirken, işlemlerin 2023 mali yılında tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Oyun dünyasında rekabetin giderek arttığı, dev stüdyoların daha dev şirketler tarafından satın aldığı günlerden geçerken bugün, oyun dünyasını sallayan bir gelişme yaşandı. Microsoft, bünyesinde Blizzard, King, Treyarch, Raven, Highmon, Beenox, Sledgehammer Games, Infinity Ward, Demonware ve Toys for Bob gibi geliştirici şirketleri bulunduran Activision Blizzard’ı satın alacağını açıkladı.

Sürpriz bir şekilde Microsoft’un internet sitesinde paylaşılan haberde Activison’ın Microsoft’a ne kadar mâl olduğu da paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre Microsoft, Activision Blizzard’ı hisse başına 95 dolar olmak üzere tamamı nakit olacak şekilde 68,7 milyar dolara satın alacak. Elbette Activison Blizzard’ın Microsoft’a katılmasıyla, bünyesindeki tüm yapımlar da Microsoft çatısına taşınacak.

Microsoft, dünyanın üçüncü büyük oyun stüdyosu oluyor:

Bu devasa ve tarihi satın alımla birlikte Microsoft, artık Blizzard ve King gibi stüdyoların elinden çıkan Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty ve Candy Crush gibi serilerin ve Major League Gaming gibi küresel e-spor aktivitelerinin de çatısı haline dönüşecek. Ayrıca Activision Blizzard’ın oyunları, oyuncular için Microsoft Game Pass’e eklenecek. Microsoft, satın alımla toplam 30 oyun geliştirici stüdyoya ve ek yayın ve e-spor kabiliyetlerine kavuşacak.

Bu işlemin tamamlanmasıysa Microsoft’a bir unvanı daha kazandıracak. Microsoft, Activision Blizzard’ın satın alma işlemlerinin tamamlanmasının ardından piyasa değeri açısından dünyanın en büyük üçüncü oyun şirketi haline dönüşecek. Şirket, birinci sırada yer alan Tencent ve ikinci sırada yer alan Sony’nin ardından listenin üçüncü sırasına yerleşecek.

Satın alma işlemi, olağan kapanış koşullarına, düzenleyici incelemenin tamamlanmasına ve Activision Blizzard'ın hissedar onayına tabi olacak. Anlaşmanın 2023 mali yılında tamamlanması bekleniyor.