Microsoft, Eski Activision Oyunlarını Geri Getirebilir

Xbox CEO’su Phil Spencer, yaptığı açıklamayla Activision hayranlarını heyecanlandırdı. Söylediğine göre Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın alma anlaşması tamamlandıktan sonra Xbox ekibi, Activision’un geride bıraktığı oyunları geri getirmek istiyor.

Microsoft’un Activision Blizzard’ı satin alıp kendi bünyesine geçireceğini açıklamasından sonra hiçbir şey açıklamaması insanların kafasında büyük soru işaretleri kalmasına sebep oldu. Yine de bazı ufak (!) detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Gün yüzüne çıkmaya başlayan şeylerden biri de Xbox CEO’su Phil Spencer’ın heyecanı.

Neye heyecanı? Activision Blizzard’ın ölüme terk ettiği oyunlara karşı olan heyecanı. Siz de bizim gibi heyecanlandınız değil mi? Çünkü Activision’un ölüme terk ettiği oyunlar deyince akla ilk hangi oyunun geldiğini hepimiz çok iyi biliyoruz: Guitar Hero. Guitar Hero kafelerde büyüyen nesil olarak bu serinin hak ettiği saygıyı görmesini istemek de gayet doğal.

Anlaşma tamamlandığı zaman Xbox ekibi, geliştiriciler ile Activision’daki eski oyunlar hakkında konuşacak

Phil Spencer, The Washington Post’a verdiği röportajda Activision’un en büyük markaları World of Warcraft ve Call of Duty’den konuşmaktan kaçındı ancak Spencer, Activision’un eski oyunlarına göz atmak istediklerini belirtti: “IP listesine bakıyordum ve çok heyecanlandım! King’s Quest, Guitar Hero gibi oyunlar var. Muhtemelen bunu zaten bilmeliyim ama sanırım HeXen de var.”

Spencer’ın dediğine göre anlaşma 2023 yazına kadar tamamlandığında Xbox ekibi, geliştiricileri ile Activision’dan hangi eski oyunlara can verilebilir konu başlığında tartışacaklar. Umarız biz Guitar Hero nesli olarak bir Guitar Hero oyunu daha görürüz.