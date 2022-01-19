Xbox Başkanından Sony Kullanıcılarını Sevindiren Açıklama

Xbox Başkanı Phil Spencer, Microsoft’un dünya devi Activision Blizzard’ı satın almasının ardından bir açıklama yaptı. Spencer açıklamasında Sony kullanıcılarını sevindirecek haberler verdi.

Dün oyun sektörüne bomba düşüren Microsoft, dünyanın büyük oyun firmalarından olan Activision Blizzard’ı satın aldığını açıklamıştı. Satın aldıkları şirketin oyunlarının yakın zamanda GamePass sistemine ekleneceği de verilen bilgiler arasındaydı.

Bu olayın hemen ardından piyasaların açılması ile Sony’nin hisseleri ise âdeta dibe çakılmıştı. Pek çok PlayStation kullanıcısı, Call of Duty gibi dünya devi oyunların PlayStation’da oynanamayacağı gibi söylentiler hakkında konuşuyor ve Xbox’ın oyun dünyasını “domine ettiğini” söylüyordu.

Xbox Başkanı Phil Spencer konuyla ilgili açıklama yaptı

Microsoft’un Xbox markasının başkanı olanı Phil Spencer, bugün yaptığı bir açıklamayla pek çok oyuncunun yüzünü güldürmeyi başardı. Spencer, bundan sonra Activision Blizzard oyunlarının Sony’nin konsollarına gelmeyeceği hakkındaki iddialara açıklık getirdi. Xbox’ın başkanı, yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Activision Blizzard şirketi, pek çok oyuncunun pek çok farklı platformda oynadığı ve keyif aldığı oyunları üretiyor. Sony platformlarında bu oyunları oynayanlara şunu söylemek isterim ki: İlerleyen dönemlerde bu toplulukları Sony platformlarından kaldırmayı düşünmüyoruz.”

Spencer’ın açıklaması her ne kadar çoğu oyuncuyu rahatlatmış olsa da bazı oyuncular ve sektörün ileri gelen isimleri Phil Spencer’ın “topluluklar” ile neyi kastettiğinin kesin olmadığını söyledi. Yani ileri bir tarihte yeni oyunların Sony platformlarına çıkmayacağı ya da bazı özelliklerin bu platformlarda olmayacağı hakkında açıklamaların yapılabileceğinden endişelendiklerini dile getiren oyuncular, bu durumun PlayStation’ı bitirebilecek bir hamle olduğunun altını çiziyor.

Yaklaşık 2 yıl önce başka bir dünya devi oyun firması olan Bethesda’yı satın alan Microsoft, oyunların hangi platformlara çıkacağı hakkında kaçamak cevaplar vermiş ve daha sonrasında bazı oyunların Xbox konsolları ve bilgisayarlara özel olarak çıkacağını açıklamıştı.