Microsoft, dün sürpriz bir şekilde yaptığı "Activision'ı satın alıyoruz" duyurusuyla oyun sektörünü ve iş dünyasını şoka uğratmışken, Sony'nin hisseleri de duvara tosladı. Sony'nin hisseleri, haberin ardından %14'e yakın değer kaybı yaşadı.

Oyun dünyası, dün aslında beklenen, fakat ne zaman geleceği bilinmeyen büyük bir sürprizle karşılaşmıştı. Son yıllarda oyun sektörüne milyarlarca dolar yatıran Microsoft, bu konudaki en büyük yatırımı olacak hareketini duyurmuştu. Bir anda Microsoft sitesinde beliren habere göre şirket, dünyanın en büyük oyun dağıtımcısı Activision Blizzard’ı satın alacaktı.

Microsoft tarafından yapılan açıklamada Activision’ın 68,7 milyar dolar karşılığında satın alınacağı belirtildi. Microsoft’un Activision’ı satın almasıyla Activision bünyesindeki tüm oyunların ve haliyle Activision bünyesindeki tüm stüdyoların da Microsoft bünyesine geçeceği ifade edildi. Microsoft, duyurusunda bu oyunları Game Pass’e eklemeyi planladığını da belirterek tüm oyuncuları daha da sevindirdi. Bu haber, Microsoft’un oyun dünyasındaki en büyük rakibiniyse fazlasıyla olumsuz etkiledi.

Sony’nin hisseleri %15’e yakın düşüş yaşadı

Microsoft’un Activision’ı satın alacağı haberiyle birlikte dünyanın en büyük ikinci oyun şirketi olan Sony’nin hisseleri gerçek anlamda çakıldı. Sürpriz haber öncesinde Sony’nin hisse değeri 14.230 Japon yeni (124 dolar) seviyesindeyken, haberin ardından bu sayı 12.410’a (108 dolar) çekildi. Toplamda %14’e yakın değer kaybı yaşandı.

Oyun sektörünün en köklü ve başarılı şirketlerinden birini satın alan Microsoft, satın alım tamamlandığında dünyanın en büyük 3. oyun şirketi haline dönüşeceğini açıklamıştı. Microsoft, bu satın alım dahil son 5 yılda yalnızca 3 şirketi satın almak için 102 milyar dolar harcamış, bu şirketlerden ikisiyse oyun şirketleri (Activision ve Bethesda) olmuştu.

Microsoft’un bu devasa oyun gücüyle neler sunacağını merakla bekliyor, Sony’nin önümüzdeki yıllar boyunca Microsoft’a nasıl meydan okuyacağını da görmek için sabırsızlanıyoruz. Oyun dünyası, önümüzdeki yıllarda kaliteli oyun ve bu çekişme sayesinde ortaya çıkacak bazı nimetlerden fazlasıyla faydalanacak gibi duruyor.