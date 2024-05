Activision, Polonya'da "anlatım odaklı ve türleri tanımlayan bir AAA oyun stüdyosu" açtığını duyurdu.

Geçtiğimiz hafta Microsoft, Tango Gameworks ve Arkane Austin gibi oyun firmalarının kapısına kilit vurmuştu. Bu hafta ise Microsoft çatısı altındaki Activision, Polonya'da AAA oyunlara odaklanan bir stüdyo açtıklarını duyurdu. Bu stüdyonun geliştireceği oyunların anlatıma odaklanacağı ve "oyun türlerini tanımlayacağı" ifade edildi.

Elsewhere Studios adı verilen yeni stüdyo, Polonya'da Varşova'da faaliyet gösterecek ancak firma ABD'deki çeşitli kaynaklardan da faydalanabilecek. Activision'ın Krakow'da faaliyete aldığı Ward Poland'dan sonra ülkede açtığı ikinci stüdyo olan Elsewhere Studios, çoktan ilk projesi üzerinde çalışmaya da başladı.

Hikâyelere odaklanan yeni bir oyun geliyor

Activision ve Microsoft, her ne kadar biri diğerinin sahibi olsa da bağımsız bütçelere sahipler. Bu yüzden Microsoft stüdyo kapatırken Activision yeni bir tane açabiliyor. Üstelik Elseworld Studios, aralarında The Last of Us, The Witcher, Cyberpunk 2077, Uncharted, Far Cry gibi oyunlarda yer almış isimlerin de yer aldığı bir kadro ile çalışıyor.

Elsewhere Studios şu anda ekibine katılacak yeni isimler için de arayışta ve bu çalışmanın uzun süreli olması bekleniyor. Zira firma, ilk oyununu "hikâye tabanlı, oyunların ötesine uzanacak bir mirasa sahip bir marka" olarak nitelendiriyor. Bakalım Elsewhere Studios, gerçekten de iddia ettiği gibi yepyeni bir efsane ortaya çıkarabilecek mi, yoksa büyük bir hayal kırıklığı mı gelecek.