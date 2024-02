Activision Blizzard'a 680 milyon dolarlık dev bir dava açıldı. Bir espor takımının açtığı bu davada Activision Blizzard, tekel güç kullanmakla suçlanıyor. Davanın nasıl sonuçlanacağı merak konusu.

Dünyanın en popüler oyunlarından Call of Duty'nin geliştiricisi Activision Blizzard, dikkat çekici bir dava ile gündemde. Davacı taraf, geçmişte Call of Duty turnuvaları düzenleyen bir ekip ve Activision Blizzard'ı espor dünyasında tekel hâle gelmekle suçluyor. Dava kapsamında Activision Blizzard'dan tam 680 milyon dolar isteniyor. Peki ne oldu da böyle büyük bir anlaşmazlık yaşandı?

Call of Duty, geçmişte çok büyük üçüncü taraf turnuvalara ev sahipliği yapıyordu. Özellikle de OpTic Gaming, bu konuda iyi işler yapıyordu. Ancak Activision Blizzard, 2019 yılında bir karar aldı ve Call of Duty için üçüncü taraf turnuvaları engelledi. Bunun yerine de "Call of Duty League" isimli bir sistem hayata geçirildi. Call of Duty için tek turnuva hâline gelen Call of Duty League, 12 takımdan oluşuyordu ve katılımcılardan milyonlarca dolar topluyordu. İşte OpTic Texas espor takımı tarafından açılan dava da tam olarak bunlardan kaynaklanıyor.

Call of Duty League'e dahil olmak için 27,5 milyon dolar harcamışlar!

Dava evraklarına göre Call of Duty League'e katılmak isteyen espor takımları, 27,5 milyon dolara ulaşan ödemeler yapmış olsalar da bu harcamaları telafi edecek gelir elde edememişler. Çünkü Activision Blizzard, bilet ve ürün gibi hususlardan elde edilen gelirin yüzde 50'sini kendisi almış. Ayrıca şirket, espor takımları ile sponsorluk anlaşması yapan çeşitli firmalarla da çeşitli münhasır haklar elde etmiş. Hâl böyle olunca Call of Duty, espor dünyası için sürdürülemez bir noktaya gelmiş.

680 milyon dolarlık davanın nasıl sonuçlanacağı merak konusu. Ancak Activision Blizzard'ın geçmişte de benzer konular nedeniyle davalık olduğunu belirtelim. Hatta ABD Adalet Bakanlığı da şirkete bir dava açmış durumda.

Activision Blizzard'dan açıklama

Activision Blizzard sözcüsü Delaney Simmons, söz konusu dava ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. O açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Davacı taraf, bu mesnetsiz davadan kaçınmak için Activision'ın kendilerine on milyonlarca dolar ödemesini talep etti ve talepleri karşılanmayınca dava açtılar. Hiçbir maddi ve hukuki dayanağı olmayan bu iddialara karşı güçlü bir şekilde savunma yapacağız. Espor topluluğunun bu üyelerinin, Call of Duty League'in başarısına bu kadar çok zaman ve enerji harcayan takım sahipleri, oyuncular, taraftarlar ve ortaklar için yıkıcı olan bu uygulamayı getirmesinden dolayı hayal kırıklığına uğradık.