Activision Blizzard'ın eski CEO'su Bobby Kotick, TikTok'u satın almak için potansiyel yatırımcılara fikrini sunmaya başladı. Olası yatırımcılar arasında OpenAI CEO'su Sam Altman'ın da yer aldığı da iddialar arasında.

Geçtiğimiz günlerde ABD'de imzalanan yeni bir kanun ile birlikte TikTok'un geleceği de tartışılmaya başlanmıştı. "Amerikalıları Yabancı Rakipleri Kontrolündeki Uygulamalardan Koruma Kanunu" adlı yasal düzenleme ile birlikte TikTok'un, kendisini ana firması olan Byte Dance'dan ayırması için 6 aylık bir süresi olduğu iddia edilmişti. Eski Activision Blizzard CEO'su Bob Kotick, bu gelişmeler üzerinde TikTok'u satın almak için adımlar atmaya ve olası yatırımcılar ile görüşmeye başladı. Elbette böyle bir satın alma yüzlerce milyar dolar tutabilir.

Activision ile pek de iyi ayrılmamıştı

30 yıla yakın bir süre boyunca Activision Blizzard'ın yönetici koltuğunda oturan Kotick, görevden ayrıldığı kadar görevden el de çektirilmişti. 2021 yılında başlayan ve geçen yıl sonuçlanan cinsel taciz ve cinsiyet ayrımcılığı davasında firma yüklü tazminat ödemek zorunda kalmıştı. Activision Blizzard'ın daha sonra yalanladığı bazı iddialara göre Kotick bu taciz davranışlarını desteklemiş hatta kendisi de benzer davranışlar sergilemişti. O dönemde karşılık bulmayan istifa çağrıları, 2023'te şirketin Microsoft tarafından satın alınmasıyla sonuca ulaşmıştı.

OpenAI CEO'su Sam Altman'ın potansiyle yatırımcılar arasında olduğu söyleniyor

Olası yasaklama riskine karşı TikTok, kullanıcılarına senatörlerini aramaları çağrısı yapmıştı. ABD'li yetkililer, TikTok gibi uygulamaların ABD vatandaşlarına ait verileri Çin gibi rakip devletlere aktarmasına engel olmak istiyor. Öte yandan Kotick'in kapısını çalıdığı isimler arasında OpenAI CEO'su Sam Altman da yer alıyor. Böyle bir durumda da uygulama verileri ile yapay zekâ modelleri eğitilebilir ki bu da pek kullanıcıların lehine olan bir fikir gibi gözükmüyor.