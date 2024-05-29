Activision'ın, FPS oyunları için hile motorları geliştiren EngineOwning'e açtığı dava sonuçlandı. Activision 14,5 milyon dolar tazminat alacak.

Bundan iki yıl kadar önce Activision, dünya çapında çok sayıda kullanıcısı olan hile motorları geliştiren EngineOwning'e bir dava açmıştı. Dava bugün sonuçlandı ve Alman geliştiriciler, oyun devine 14 milyon 465 bin dolar tazminat ödenmesine karar verdi. Ayrıca firmanın 292 bin 912 dolarlık mahkeme masraflarını da EngineOwning ödeyecek.

Mahkeme kararına göre Activision sadece firmadan tazminat almayacak, "zararlı girişim"in de sahibi olacak. OwningEngine'in alan adı da dahil olmak üzere geliştirdiği her şey Activision bünyesine geçecek. OwningEngine, aralarında Warzone gibi oyunların da bulunduğuı Call of Duty oyunları için hile yazılımları satıyordu.

Activision, OwningEngine'i durduramamıştı

Aslında Activision, 2021 yılında RICOCHET adını verdiği güvenlik sistemi ile oyunlarda hileleri engellemeye çalışmıştı ancak OwninhEngine gibi organizasyonlar bu engellerin etrafından dolaşmanın bir yolunu bulmuştu. Bu yüzden de Activision mahkeme yolunu tutmuştu. Firmanın iddiasına göre bu yazılımlar yüzünden Activision milyonlarca dolar zarar etmişti.

Mahkeme, OwningEngine'in bilinçli bir şekilde bu hile motorlarını geliştirdiği gerekçesiyle bu denli yüksek bir tazminat ödenmesine karar verdiğini açıkladı. Activision, sadece sıradan kullanıcıların değil çok sayıda "yüksek profilli" içerik üreticinin de bu hile motorunu kullandığını açıklamıştı.