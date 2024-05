Meta ile Activision, 2022 yılında ABD'de gerçekleştirilen bir ilkokul saldırı nedeniyle davalık oldular. Her iki şirket de silaha teşvik etmekle suçlanıyor.

2022 yılında ABD'nin Teksas eyaletinde büyük bir katliam yaşanmıştı. O dönemler 18 yaşında olan Salvador Rolando Ramos, Uvalde kentinde hizmet vermekte olan Robb İlkokuluna silahlı saldırı düzenlemiş ve 21 kişiyi öldürmüştü. Bu konuyla ilgili oldukça dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Saldırıda öldürülen çocukların aileleri, video oyun devi Activision ile sosyal medya devi Meta'ya dava açtılar. Bu davanın nedeni, Salvador Rolando Ramos'u teşvik etmiş olmaları. Activision Call of Duty üzerinden, Meta ise Instagram reklamları ve paylaşımlar üzerinden saldırıya teşvik etmekle suçlanıyor.

"Call of Duty, silah kullanımını teşvik ediyor"

Davacı tarafa göre Call of Duty oyunları, insanları salgınlaştırıyor ve onları silah kullanmaya teşvik ediyordu. Öte yandan, saldırı sırasında kullanılan AR-15 tüfeğinin Call of Duty oyunlarında da bulunduğu belirtiliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Activision yöneticilerinden Delaney Simmons, milyonlarca kişinin Call of Duty oynadığını ancak kimsenin saldırı düzenlemediğini söyledi. Yani iddialara karşı çıktı.

Meta'ya dava açılmasının nedeni ise Instagram'da gösterilen reklamlar ve AR-15 tüfeğini üreten şirketin yaptığı paylaşımlar. Davacılara göre şirket, Instagram'da yaptığı paylaşımlarla insanları silah sahibi olmaya teşvik ediyor. Meta, şu an için konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı.