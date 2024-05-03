Riot Games, birkaç gündür gündemde olan anti hile yazılımı Vanguard ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Şirket, yazılımın bilgisayarları bozduğu iddialarını net bir şekilde reddetti.

Dünyanın en popüler video oyun şirketlerinden Riot Games, birkaç gündür League of Legends (LoL) ve VALORANT'ta bulunan anti hile yazılımı Vanguard ile gündemde. İlk aşamada bilgisayarı bozduğu iddia edilen uygulamanın, aslında çok daha fazlasına yol açtığı anlaşıldı. İddialara göre Vanguard, kullanıcı izni olmadan ekran görüntüleri çekebilecek şekilde dizayn edilmişti. Üstelik bu ekran görüntüleri, Riot Games'in sunucularına aktarılıyordu.

Dün konuyla ilgili bir açıklama yapan Riot Games, Vanguard'ın ekran görüntüsü alabildiğini kabul etmiş, alınan ekran görüntülerinin 14 gün boyunca sunucularda depolandığını, ardından da silindiğini söylemişti. Şirkete göre kişisel veriler, hile tespiti dışında hiçbir amaçla kullanılmıyordu. Bugün yapılan açıklamada ise Vanguard'ın bilgisayarları bozduğu iddialarına açıklık getirildi.

"Bilgisayarları bozduğuna dair bir bulguya ulaşılamadı"

Riot Games'in açıklamasında, Vanguard'ın bilgisayarları bozduğuna ilişkin hiçbir bulgu olmadığı belirtildi. Şirkete göre Vanguard, iddia edildiği üzere PM 2.0 ve SecureBoot gibi BIOS ayarlarında hiçbir değişiklik yapmıyordu. BIOS'un karmaşık bir sistem olduğunu vurgulayan Riot Games, sorun yaşayan oyuncuların destek bölümü ile iletişime geçebileceğini söyledi.

Riot Games tarafından yapılan açıklamaya baktığımızda, bu meselenin bir an önce kapatılmasının arzulandığını görüyoruz. Ancak bu tür açıklamaların oyuncular nezninde nasıl karşılanacağı net değil. Bakalım oyuncuların Riot Games'e tavrı nasıl olacak...