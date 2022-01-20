Acun Ilıcalı İngiliz Futbol Takımı Hull City'yi Resmen Aldı

Medya devi Acun Ilıcalı, uzun zamandır peşinde koşturduğu Hull City'nin satın alımını sonunda resmen gerçekleştirdi. Ilıcalı'nın takımı devralması, İngiltere basınında büyük yankı buldu.

Televizyon dünyasının liderlerinden Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl ‘hayali’ olarak nitelendirdiği büyük bir satın alımın peşine düşmüştü. Ilıcalı, İngiltere’de bir futbol kulübü alacağını açıklamıştı. Ekim ayında paylaşılan detaylara göre Ilıcalı, İngiliz futbol takımı Hull City’yi satın almak üzere takımın Mısırlı sahibi Assem Allam ile 30 milyon sterlinde anlaşma varmıştı.

İşte o satın alım en sonunda tamamlandı. EFL Championship’de boy gösteren Hull City, Acun Ilıcalı’nın kulübü satın alma işlemlerinin tamamlandığını ve devir teslim prosedürlerinin İngiltere Futbol Ligi tarafından onaylandığını duyurdu. Acun Ilıcalı, artık sahibi ve şu anlık Başkanı olduğu takımının ilk maçına da katıldı. Hull City, Acun Ilıcalı sahipliğindeki ilk maçı olan Blackburn Rovers ile karşılaşmasından 2-0 galip ayrıldı.

İngiliz basını Acun Ilıcalı'ya odaklandı:

Acun Ilıcalı’nın Hull City’yi satın alması, Allam ailesinin 11 yıldır süregelen tartışmalı yönetimine de son verdi. Aktarılan yeni bilgilere göre Ilıcalı ve Allam arasındaki anlaşmanın tutarı 24 milyon euro idi. Takım üzerinde tam ve tek yetkili konumuna geçen Acun Ilıcalı, İngiltere basınında da takımı satın almasıyla İngiliz basınında manşetlerde yer aldı. İngiliz basınının Acun Ilıcalı için attığı manşetlerden bazıları şu şekildeydi:

Daily Mail: 'Türk Simon Cowell' Acun Ilıcalı, Allam ailesinin Doğu Yorkshire'daki 11 yıllık çalkantılı saltanatına son vererek ile Hull City'deki 30 milyon sterlinlik devralma işlemini tamamlandı.

The Guardian: Acun Ilıcalı, Hull büyük günde Blackburn'ü yenerken 'rüya' devralmayı tamamladı

BBC: Hull City: Şampiyonluk kulübü, Türkiye merkezli Acun Medya Grubu tarafından devralındı

Mirror: 'Türk Simon Cowell', Hull City'yi devraldığını TV yetenek şovunda canlı olarak duyurdu

Yorkshire Post: Acun Ilıcalı, uzun zamandır beklenen Hull City devralımını resmi olarak tamamlayarak 'büyük hayalini' gerçekleştirdi