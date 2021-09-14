Acun Ilıcalı'dan Maçlar Ücretsiz Yayınlansın Talebine Tepki

Exxen'in kurucusu Acun Ilıcalı, Şampiyonlar Ligi maçlarının ücretsiz yayınlanması için artan taleplere karşı bir açıklama yaptı. Ilıcalı'nın açıklaması bu talepleri pek de olumlu ve destekleyici bir yönde değildi.

Geçtiğimiz gün Beşiktaş taraftarları, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele gösterecek takımlarının maçını canlı olarak izleyebilmek için sosyal medyada gündem yaratmışlardı. Taraftarlar, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen’de yayınlanacak olan maçın Exxen yerine TV8’de yayınlanmasını talep etmeye başladılar. Bu talebe destek, ünlü isimlerden de gelmişti.

Elbette yaılan talebin en büyük nedeni, Exxen’in ücretli olması, hatta futbol maçlarını izlemek için standart paketle birlikte ayrı bir paket satın almanız gerektiğiydi. Bu taleplere cevapsa bugün, bir televizyon programına katılan Acun Ilıcalı’dan geldi. Ilıcalı, bu taleplere hiç de sıcak bakmadı.

“Keşke elimde sihirli değnek olsa da yapsam..”

Ilıcalı, insanların böyle şeyler istemesi normal diyerek sözlerine başladı. Sergen Yalçın’dan da aynı yönde gelen isteği yorumlayan Ilıcalı, “Bugünkü isteği kendi gönlünden gelen bir şey. İstek var istek var. Herkesin kendi alanında kendi işi var. Şampiyonlar Ligi parası var Beşiktaş'ın aldığı. Bu para nerden geliyor. Kulüplerden gelmiyor. Biz UEFA'ya gidip para veriyoruz onlar kulüplere veriyor. Sonuçta ben kulüplere destek olmuş oluyorum böylece.” ifadelerini kullandı. Bunun ardından açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Ben Beşiktaş'ın maçını verirsem, bu kez Galatasaraylılar ve Fenerbahçeliler de istemez mi? Benim Beşiktaşlılarla aram çok iyi ama Galatasaray ve Fenerbahçe ile de öyle. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Ligi de bedava yayınlayalım o zaman? Bu maç yaptık öbür maç nasıl olacak? Keşke elimde sihirli destek olsa da yapsam...”

“Bizi destekleyin, biz de kulüpleri destekleyelim”:

Ilıcalı, 6 yıldır bedava yayınlanmayan Şampiyonlar Ligi için “Haydi Acun, bedava yayınla” tarzında gelen taleplere “Hayatımızın en büyük riskine girdik, bizi destekleyin. Bizi destekleyin, biz de kulüpleri destekleyelim.” şeklinde bir cevap daha verdi. Ardından konuyla alakasız da bir sürpriz yaptı.

Acun Ilıcalı, Hull City’yi satın alıyor:

Ilıcalı, yaptığı açıklamada İngiltereli futbol kulübü Hull City’yi satın almayı düşündüğünü, görüşmeler yaptığını açıkladı. Ilıcalı, hedefinin dünyada ses getiren, hocasından futbolcularına kadar Türklerden oluşan bir takım oluşturmak olduğunu belirtti.