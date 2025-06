Adobe’un üretken yapay zekâ aracı Firefly, mobil cihazlar için uygulama olarak yayımlandı. Görsel ve video üretim araçları sunuyor. Firefly mobil uygulaması, metinden görsel ve video üretme, yapay zekâ destekli düzenleme ve Creative Cloud senkronizasyonu sağlıyor. Adobe, nisan ayında kullanıma sunduğu Firefly Boards adlı dijital beyaz tahta platformuna video düzenleme ve üretme araçlarını da ekledi.

Adobe, üretken yapay zekâ aracı Firefly’ı artık ceplere sığdırdı. iOS ve Android için yayımlanan mobil uygulama sayesinde, metin yazarak görsel ve video oluşturma artık her an her yerde mümkün. Firefly’ın masaüstündeki güçlü araçları, artık mobilde de kullanıcıların elinin altında.

Firefly’ın mobil uygulamasında, sadece metin yazarak görsel ya da video üretmek mümkün. Üstelik Adobe Photoshop’tan tanıdık yapay zekâ destekli “dolgu” ve “genişletme” gibi araçlar da mobilde yerini almış durumda. Uygulamada oluşturduğunuz her şey, Creative Cloud hesabınızla otomatik olarak senkronize oluyor. Yani mobilde başladığınız işe masaüstünde kaldığınız yerden devam etmek oldukça kolay.

Firefly'ın mobil uygulaması çıktı

Uygulama içinde ayrıca Google, OpenAI ve benzeri firmaların geliştirdiği bazı üçüncü taraf yapay zekâ modelleri de yer alıyor. Kullanıcılar bu modellerle üretim yapabiliyor. Bazı özellikleri kullanmak için ise Firefly kredisi gerekiyor. Bu krediler, Adobe’nin Creative Cloud aboneliklerine veya ayrı sunulan kredi planlarına dahil şekilde sağlanıyor.

Adobe, nisan ayında kullanıma sunduğu Firefly Boards adlı dijital beyaz tahta platformuna video düzenleme ve üretme araçlarını da ekledi. Bu platformda hem Adobe’nin hem de iş ortaklarının geliştirdiği video üretim sistemleri kullanılabiliyor. Yeni yapay zekâ modelleriyle genişletilen Firefly, mobil ve iş birliğine dayalı platformlarda içerik üretimini daha erişilebilir hale getiriyor. Adobe, bu sistemlerin ilerleyen dönemlerde başka Firefly özelliklerine de entegre edileceğini belirtiyor.