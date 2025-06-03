Adobe, Photoshop’un Android sürümünü beta olarak yayımladı. Uygulama, masaüstündeki temel düzenleme araçlarını mobilde sunuyor. Android 11 ve üzeri cihazlarda çalışan Photoshop beta, yapay zekâ destekli araçlar ve ücretsiz içeriklerle mobil uyumlu şekilde tasarlandı. Uygulamanın tam sürümünün ne zaman çıkacağı ise şimdilik belli değil.

Adobe, Photoshop’un Android sürümünü sonunda test aşamasında da olsa yayımladı. Bilgisayarda alışık olduğumuz pek çok düzenleme aracı, artık mobil ekranlara uyumlu hâliyle Android cihazlarda da kullanılabiliyor.

Adobe’un açıklamasına göre, Android için Photoshop şimdilik ücretsiz olarak denenebiliyor. Uygulamada katman, maskeleme ve seçim gibi temel düzenleme araçlarına kolayca ulaşmak mümkün.

Telefonda fotoğtaf düzenlemeyi sevenler için geldi

Aynı zamanda uygulamada yapay zekâ destekli “Oluşturucu Doldurma” (Generative Fill) özelliği de var; yani bir görsele kolayca yeni öğeler ekleyip çıkarabiliyorsunuz. Leke düzeltme, nesne seçme, sihirli değnek, klonlama gibi klasik Photoshop araçları da eksik değil. Üstelik Adobe Stock’tan ücretsiz görseller alabiliyor, katmanlarla oynayıp efektleri dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Adobe, beta sürecinde uygulamaya yeni özelliklerin ekleneceğini de söylüyor.

Android 11 ve üzeri işletim sistemine sahip, en az 6 GB RAM bulunan cihazlarda çalışan uygulama, 8 GB RAM ile daha iyi performans sunuyor. iPhone uygulamasından farklı olarak, Android sürümü şu an yalnızca beta ve tamamen ücretsiz durumda. Web entegrasyonu gibi ücretli özelliklerin Android'e ne zaman geleceği ise henüz net değil.

Adobe’un bu adımı, telefonda fotoğraf düzenlemeyi sevenler için Photoshop’u çok daha ulaşılabilir hâle getiriyor. Uygulamanın tam sürümünün ne zaman çıkacağı ise şimdilik belli değil ama yakın zamanda netleşmesi bekleniyor.