Adobe, Creative Cloud Pro planıyla yapay zeka odaklı yeni bir abonelik sistemi ve güncellenmiş fiyatlandırma modelini duyurdu. Yeni plan sınırsız yapay zeka kredisi, premium mobil erişim ve üçüncü taraf YZ modeli entegrasyonu gibi yenilikler içeriyor. İlerleyen zamanlarda tüm abonelere yansıması bekleniyor.

Adobe, Creative Cloud abonelik sisteminde önemli bir değişikliğe gidiyor. Şirket, önümüzdeki aydan itibaren ABD'deki "Tüm Uygulamalar" abonelerini otomatik olarak yeni planı olan "Creative Cloud Pro"ya geçirecek. Bu geçişle birlikte abonelik ücretlerinde de bir artış olacak.

Yeni plan 17 Haziran 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek ve Creative Cloud Pro, artık Adobe'nin standart abonelik seçeneği olacak. Aylık fiyat 69,99 dolara, yıllık fiyat ise 779,99 dolara çıkıyor.

Yeni abonelik planında hangi değişiklikler var?

Yeni planla birlikte aboneler, Photoshop ve Premiere Pro gibi Adobe uygulamalarının yanı sıra web ve mobil sürümlerin premium özelliklerine erişim kazanacak. Creative Cloud Pro planında yapay zeka artık daha merkezde yer alıyor.

Eskiden aylık 1.000 krediyle sınırlı olan üretken yapay zeka özellikleri, yeni planla birlikte sınırsız hale geliyor. Üstelik Adobe Firefly içinde OpenAI, Google gibi farklı yapay zeka modellerini kullanmak da mümkün olacak. Yapılan bu değişiklik şu an için yalnızca ABD, Kanada ve Meksika’daki aboneleri kapsıyor. Fakat ilerleyen zamanlarda tüm abonelere yansıyacak.

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