Adobe Photoshop'a Bir Rakip Daha: 'Affinity by Canva' Ücretsiz Olarak Kullanıma Sunuldu

Geçtiğimiz yıl Serif'i satın almasının ardından Canva, Affinity araçlarını tek bir uygulamada birleştirerek ücretsiz bir şekilde kullanıma sundu.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Canva’nın 2024’te Serif’i satın alması sonrası Affinity Designer, Photo ve Publisher’ın geleceği merak konusuydu. Aradan geçen bir yılın ardından Canva bu merakı giderecek büyük bir adım attı.

Şirket, bu üç uygulamayı tek bir çatı altında toplayarak yepyeni “Affinity by Canva” adında, illüstrasyon, fotoğraf düzenleme ve sayfa tasarımını bir arada sunan bir süper uygulama duyurdu. Üstelik korkulanın aksine, uygulama abonelik sistemiyle değil freemium modeliyle, yani temel sürümü tamamen ücretsiz olarak geliyor.

Affinity by Canva neler sunuyor?

Yeni Affinity, macOS ve Windows için indirilebilir durumda ve yakında iPadOS sürümü de yayımlanacak. Uygulamaya dönecek olursak... Kullanıcılar artık Vector, Pixel ve Layout sekmeleri arasında geçiş yaparak farklı araçlara ulaşabiliyor. Ücretsiz de olsa bir Canva hesabı gerektiren uygulama, Canva ekosistemiyle entegre çalışıyor ve Canva AI Studio araçlarını içeriyor.

Bu sayede kullanıcılar arka plan kaldırma, yapay zekâ ile görüntü tamamlama gibi işlemleri doğrudan Affinity üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Affinity by Canva

Affinity’nin yeniden kullanıma sunulması Canva'nın Adobe’ye rakip konumunu sağlamlaştırırken, Apple'ın da geçen yıl Pixelmator'u satın alması sonrası Adobe artık sektördeki tartışmasız tek isim değil.

