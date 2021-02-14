Ölümle Tehdit Edilen Kadın Sosyal Medyadan Yardım İstedi

Afyonkarahisar'da yaşayan bir genç kadın, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak kapısının önünde iki kişi olduğunu ve bu kişilerin kendisini ölümle tehdit ettiklerini söyleyerek yardım istedi. Valilik, kadını tehdit eden şüphelilerin gözaltına alındığını söyledi.

Ne yazık ki ülkemizin gündeminde sık sık kadın cinayetleri konuşuluyor. Yaşanan olaylar tepki çekmesine rağmen bir türlü kadınlara yönelik şiddet engellenemiyor. Son olarak Afyon'da bir kadın, bir başka kadın cinayetine kurban gitmemek için sosyal medyadan yardım istedi.

Freya kullanıcı adına sahip olan kadın, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak evinin kapısının önünde iki kişinin bulunduğunu ve kendisini ölümle tehdit ettiklerini söyledi. Ardından da sosyal medyada yardım çağrısında bulundu.

2 el ateş sesi duyuldu

Genç kadının videoda “Arkadaşlar şu anda evimin önünde iki kişi beni ölümle tehdit ediyor” dediği anlarda dışarıdan 2 el ateş sesi geldiği dikkat çekti. Silah seslerinin duyulmasının ardından genç kadın gözyaşlarına boğuldu ve “Ne olur yardım edin. Afyon'dayım Erenler Mahallesi'ndeyim. Kapımın önünde bekçi ve polis var. Onlara da mukavemet ediyorlar. Ne olur yardım edin” dedi.

Konuyla ilgili olarak Afyonkarahisar Valiliği'nden bu sabah bir açıklama yapıldı. Valilik, “Sosyal medyada yaptığı paylaşım ile tehdit edildiğini söyleyerek yardım isteyen bayan vatandaşımıza Emniyet Güçlerimiz Erenler Karakolunun da bölgede olması sayesinde anında ulaşmış ve olaya müdahale etmiştir. Olaya karışan 2 şahıs gözaltına alınmış ve gerekli adli işlemler hemen başlatılmıştır.” ifadelerini kullandı.

Şüpheliler Emre K. ve İhsan K.'nın, olay yerine gelen bekçi ve polislere 1 metrelik bir kalasla direndikleri belirtildi. Karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen sanıklarla birlikte kalas da delil olarak getirildi.

Sokak köpeklerini besleme tartışması

Yaşanan saldırının nedeninin ise sokak köpeklerinin beslenmesi olduğu, sokak köpeklerini besleme tartışmasının üzerine kadının iki şüpheliden korkup kaçarak evine saklandığı belirtildi. Kadının videosunda duyulan silah seslerinin de güvenlik güçleri tarafından havaya açılan ateşten kaynaklandığı ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, zanlıların karakolda yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi. Şüphelilerin adliyeye ters kelepçeli olarak getirildiği de görüldü.