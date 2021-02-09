Çukur dizisinin dün akşam yayınlanan son bölümü Twitter'da da gündem oldu. Dizinin hikayesiyle ilgili olumlu ve olumsuz pek çok yorum bulunurken, Yamaç karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli ise performansıyla herkesten tam not aldı.

Şu sıralar 4. sezonu yayınlanan ünlü dizi Çukur, son bölümüyle sosyal medyada gündem oldu. Şu anda ülkemizin en yetenekli genç oyuncularından biri olarak kabul edilen Aras Bulut İynemli'nin başrolde yer aldığı dizi, son bölümde hikaye ve oyunculuklarıyla konuşuldu. Önceki bölümlere göre 2 yıllık zaman atlaması yaşayan Çukur'un son bölümü, özellikle Yamaç karakterine can veren Aras Bulut İynemli'nin muhteşem performansıyla Twitter'ın en çok konuşulan konuları arasında kendine yer etti. Ayrıca dizinin senaristlerine de hem övgü hem de eleştiri geldiğini gördük.

7. Koğuştaki Mucize'nin Netflix'te yayınlanmasıyla dünya genelinde de küçük çaplı bir hayran kitlesi edinen İynemli, bu başarısına Çukur dizisiyle hız kesmeden devam ediyor gibi görünüyor. Twitter'da Çukur ile ilgili yapılan yorumlarda özellikle dizinin hikayesine ve Aras Bulut İynemli'nin son bölümdeki oyunculuğuna övgüler yağıyor. Bizler de bugün sizlere Çukur dizisinin son bölümüyle ilgili paylaşılan Tweet'lerden bazılarını derledik.

Çukur'un son bölümü ve Aras Bulut İynemli'nin muhteşem performansıyla ilgili yapılan paylaşımlar: