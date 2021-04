Microsoft, Age of Empires 4'ün Oynanış Videosunu Paylaştı

Microsoft, yaklaşmakta olduğu bilinen Age of Empires 4'ün oynanış fragmanını yayınladı. Yayınlanan fragman, Age of Empires serisindeki en iyi grafiklerin bu oyunda olacağını gösteriyor. Ayrıca oyunda yer alacağı ifade edilen 8 medeniyetten bazıları da bu videoda ortaya çıkmış durumda.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, 2019 yılının sonunda yaptığı bir açıklama ile dünyanın en bilindik strateji oyunlarından olan Age of Empires serisinin en yeni oyunu olacak olan "Age of Empires 4"ü duyurmuştu. Şirket bugüne kadar da oyunun geliştirilme süreci ile ilgili net bir açıklama yapmamış, bunun yerine gelişmelerle ilgili ufak ufak bilgilendirmelerde bulunmuştu. Şimdiyse yaklaşmakta olan Age of Empires 4 ile ilgili en önemli gelişmelerden biri yaşandı; oyunun oynanış videosu resmen yanınlandı.

Age of Empires 4'ün oynanış videosu, Age of Empires efsanesinin genel hatlarıyla korunacağını gözler önüne seriyor. Ancak geliştirici ekip, oyunun grafiklerini 2021 yılına yakışacak bir şekilde tasarlamış. Yani bugüne kadar bu seride gördüğünüz en kaliteli grafikler, Age of Empires 4'te yer alacak.

Oyunda kullanılabilecek 8 medeniyet olacak

Age of Empires 4'ün oynanış fragmanında yer alan bilgiler, oyunda kullanılabilecek 8 medeniyetten bazılarını gün yüzüne çıkarmış durumda. Buna göre Age of Empires hayranları; İngiliz, Çin, Delhi ve Moğol medeniyetleri ile henüz açıklanmayan diğer medeniyetlerle kendi imparatorluklarını kurmaya çalışabilecekler. Bu arada, oyunda kullanılacak medeniyetlerin kendilerine has kültürel özelliklere sahip olacaklarını da belirtmek gerekiyor.

Kanada merkezli bir oyun geliştiricisi olan Relic Entertainment tarafından geliştirilmekte olan Age of Empires, bazı detayları ile de çok dikkat çekecek. Örneğin bir oyuncu, Age of Empires 4 oynarken çalan müziklerin konuşulan İngilizcenin değiştiğini görecek. Geliştiricinin açıklamalarına göre böyle bir şeyin nedeni, oyunun gerçekçiliğini artıracakmış. Buna göre yıllar geçtikçe değişen koşullar, Age Of Empires 4'te konuşulan dil ile çalan müzikleri değiştirmiş olacak. Öte yandan, oyunun gerçekçiliğini en çok artıracak şey ise Age of Empires 4'e özel hazırlanan belgeseller. Böylelik oyuncular, Age of Empires 4'te eğlenirken tarih bilgilerini de artırabilecekler.

İşte Age of Empires 4 için hazırlanan oynanış fragmanı