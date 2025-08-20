Oyun dünyasında strateji türü, yıllardır en çok takip edilen alanlardan biri olmaya devam ediyor. Bu türün en bilinen serilerinden Age of Empires ise her yeni adımıyla gündem yaratıyor. Şimdi de serinin son oyunu, konsol oyuncularına yönelik önemli bir adım atıyor.

Strateji oyunlarının efsane serisi Age of Empires IV sonunda PlayStation 5’e geliyor. Anniversary Edition sürümü Türkiye’de ön siparişe açıldı ve oyun 4 Kasım 2025’te çıkış yapacak.

Xbox Game Studios tarafından yayınlanan, Relic Entertainment ve World’s Edge iş birliğiyle geliştirilen yapım, DualSense kontrolcüsü için uyarlanmış bir arayüzle geliyor. Oyuncular, dairesel seçim menüsü ve basitleştirilmiş komut seçenekleri sayesinde konsolda daha rahat bir oynanış deneyimi yaşayacak.

Türkiye'de ön siparişe açıldı

PlayStation Store üzerinden satışa sunulan Anniversary Edition’ın fiyatları Standard Edition için 999 TL, Deluxe Edition için 1.499 TL ve Premium Edition için 1.799 TL olarak belirlendi. Yeni içerik paketi Dynasties of the East de duyuruldu. Bu paket, Altın Ordu, Makedon Hanedanlığı, Sengoku Daimyo’su ve Tuğluk Hanedanlığı olmak üzere dört yeni uygarlık içeriyor. Ayrıca 6 yeni biyom ve tek oyunculara özel roguelite tarzı “Crucible” adlı yeni oyun modu pakette yer alıyor.

Age of Empires IV: Anniversary Edition, PlayStation 5 kullanıcılarına genişletilmiş içeriklerle birlikte sunulacak. Hem kontrolcü uyarlamaları hem de yeni DLC sayesinde oyun, seriyi konsolda deneyimlemek isteyen oyuncular için 4 Kasım itibarıyla erişilebilir olacak.