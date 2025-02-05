Age of Mythology'nin yeniden düzenlenmiş versiyonu olan Age of Mythology: Retold, PlayStation 5 için duyuruldu. Oyun, 27 Şubat'ta piyasaya sürülecek.

2002 yılında hayatımıza giren ve strateji türünün önemli temsilcilerinden bir tanesi olmayı başaran Age of Mytology ile ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı. Bu oyunun yeniden yapımı olarak bilinen Age of Mythology: Retold, PlayStation 5 için resmen duyuruldu.

Age of Mythology: Retold'un PlayStation Store sayfasına baktığımızda oyunun iki farklı versiyona sahip olacağını görüyoruz. Bunlardan biri "Standard Edition", diğeri ise "Premium Edition" olarak anılacak. Premium Edition satın alan kullanıcılar, bir dizi oyun içi içeriğin yanı sıra 5 gün erken erişim hakkı kazanacaklar.

Age of Mythology: Retold PlayStation fiyatı

Versiyon Fiyatı Age of Mythology: Retold (Standard Edition) 599,00 TL Age of Mythology: Retold (Premium Edition) 999,00 TL

Henüz ön sipariş aşamasında olan Age of Mythology: Retold, 27 Şubat 2025 tarihinde erişime açılacak. Bir hatırlatma olması açısından, Age of Mythology: Retold'un PC versiyonunun geçtiğimiz yıl piyasaya sürüldüğünü ve Steam'de "Çok Olumlu" etiketi aldığını belirtelim.

Age of Mythology: Retold'un PlayStation Store sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.