Euro Truck Simulator 2, uzun süredir PC platformuna özgü popüler bir oyun. Ancak mağaza sayfalarının “coming soon” etiketiyle PlayStation ve Xbox mobil mağaza uygulamalarında yer alması, konsol versiyonlarının yakın zaman içinde duyurulacağına dair işaretler sunuyor. Hatta tahmin ettiğinizden de daha yakın...

Konsol sürümüyle ilgili net bir açıklama henüz yapılmamış olsa da, oyun topluluğundaki dedikodular pek çok oyuncunun heyecanlanmasına neden oldu. SCS Software’in blog sayfasında yayımlanan mesajlarda ise PlayStation ve Microsoft yetkilileriyle GamesCom kapsamında görüşmelerde bulunacağı ve yeni içerikler üzerinde çalışıldığı bilgisi yer alıyor. Evet, GamesCom'da ETS 2'nin konsol versiyonunu görebiliriz.

Euro Truck Simulator 2 (ETS2), PC ve benzeri platformlarda 2012’den bu yana büyük başarı yakaladı. SCS Software, yeni konsol sürümler ile simülasyon deneyimini daha geniş bir kitleye taşıyarak büyütmeyi hedefliyor. GamesCom 2025, bu stratejide bir dönüm noktası olabilir. Daha fazla bilgi için yarın akşamı beklememiz gerekiyor.