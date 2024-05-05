Tesla'nın, çoğu Tesla araç sahibinin dahi bilmediği bir "Desteklenmeyen Araç Politikası" bulunuyor. Bu politikası, en kaba anlatımıyla "pert olan" Tesla otomobillere ne olacağını açıklıyor.

Ağır hasarlı ya da günlük hayatta daha çok duyduğumuz ismiyle "pert" otomobiller, Türkiye'de trafiğin en büyük sorunlarından biri. Malum sebeplerden ötürü pert otomobiller, hurdaya çıkarılmak yerine iyi ya da kötü onarılarak yeniden trafiğe sürülüyor. Tahmin edebileceğiniz gibi bu araçların hem sürücü hem de trafikteki diğer araç ve kişiler için güvenliği büyük bir soru işareti oluşturuyor.

Peki bir elektrikli otomobil ya da daha spesifik olarak bahsetmek gerekirse Tesla, pert olursa ne olacak? Tanıdık ustaya götürüp tamir ettirip sürmeye devam etmek mümkün mü? Dünyanın en popüler elektrikli otomobil markası olan Tesla, ağır hasarlı araçlar için de bir prosedür hazırlamış durumda. "Desteklenmeyen Araç Politikası" adındaki bu prosedür, Tesla'nın pert otomobillere bakış açısını gösteriyor.

Tesla, hangi araçları "pert" kabul ediyor?

Tesla, söz konusu politikayı "Tesla'nın servis veya hızlı şarj için güvenli olmadığını düşündüğü" araçlar için hazırladığını ifade ederken bu araçların tanımını ise "Genellikle bir kaza, sel, yangın veya benzer bir tehlike nedeniyle meydana gelen kapsamlı hasardan sonra aracın tam kayıp ilan edilmesi ve sahibi tarafından kurtarılmış, yeniden inşa edilmiş, hurda araç ya da yerel yargı veya sektör uygulaması uyarınca eşdeğeri olarak tescil edilmiş (veya tescil edilmeye uygun)" olarak yapıyor.

Tesla, aracın desteklenmeyen olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmadığını veya sınıflandırılması gerekip gerekmediğini doğrulamak için;

Hükümet veya düzenleyici kuruluşlardan,

Sigorta şirketlerinden,

Tesla Onaylı Hasar Merkezleri ve Tesla Servis Merkezlerinden,

Diğer şirket içi soruşturmaların sonuçlarından,

Bağımsız araç geçmişi kuruluşlarıdan (örneğin, Experian Auto Check),

İnternet forumları ve araç açık artırma sitelerinden

yardım alabileceği gibi bunlarla sınırlı olmayan kaynakları da kullanacağını belirtiyor. Yani bir aracın "desteklenmeyen araç" olarak sınıflandırılması için yasal mercilerin ya da sigorta şirketlerinin ağır hasarlı araç statüsüne alması gerekmiyor.

"Pert" araçlarda Tesla garantileri, servis sözleşmeleri iptal olur. Hızlı şarj dahi kullanılamaz!

Tesla'nın desteklenmeyen araç politikasıyla ilgili diğer açıklamaları şu şekilde:

aracı tekrar hizmete sokmak için yapılacak onarımlar Tesla standartlarını veya teknik özelliklerini karşılamayabilir ve bu tür onarımlar sonucunda meydana gelen arızalar, hasarlar veya yaralanmalar tamamen araç sahibinin sorumluluğundadır.



Tesla, kurtarılmış olarak tescilli olanlar dahil olmak üzere, desteklenmeyen bir Tesla aracı satın almanızı önermez. Temiz olarak tescilli araçlar da desteklenmeyen olarak sınıflandırılabilir. Tesla, aracın Tesla'nın güvenlik standartlarına ve araç teknik özelliklerine uygun olduğunu teyit edene kadar, desteklenmeyen aracın aşağıdakilere neden olacak şekilde hasar görmüş olma olasılığı nedeniyle araçtaki yüksek voltaj batarya sistemlerini içeren onarımları gerçekleştirmez veya desteklemez: Tesla, desteklenmeyen araçların güvenliğini veya çalışabilirliğini garanti etmez. Bir araç tam kayıp ilan edildikten veya desteklenmeyen araç olarak sınıflandırıldıktan sonra,ve bu tür onarımlar sonucunda meydana gelen arızalar, hasarlar veya yaralanmalar tamamen araç sahibinin sorumluluğundadır.Tesla, kurtarılmış olarak tescilli olanlar dahil olmak üzere, desteklenmeyen bir Tesla aracı satın almanızı önermez. Temiz olarak tescilli araçlar da desteklenmeyen olarak sınıflandırılabilir. Tesla, aracın Tesla'nın güvenlik standartlarına ve araç teknik özelliklerine uygun olduğunu teyit edene kadar, desteklenmeyen aracın aşağıdakilere neden olacak şekilde hasar görmüş olma olasılığı nedeniyle

Aracı sürmeyi güvensiz hale getiren

Araç üzerinde çalışabilecek herhangi bir onarım teknisyeni için aracı güvensiz hale getiren

Supercharger'lar gibi Tesla ekipmanlarına zarar verebilen

Bir araç, desteklenmeyen araç olarak sınıflandırıldığında: