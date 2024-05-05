Ağır hasarlı ya da günlük hayatta daha çok duyduğumuz ismiyle "pert" otomobiller, Türkiye'de trafiğin en büyük sorunlarından biri. Malum sebeplerden ötürü pert otomobiller, hurdaya çıkarılmak yerine iyi ya da kötü onarılarak yeniden trafiğe sürülüyor. Tahmin edebileceğiniz gibi bu araçların hem sürücü hem de trafikteki diğer araç ve kişiler için güvenliği büyük bir soru işareti oluşturuyor.
Peki bir elektrikli otomobil ya da daha spesifik olarak bahsetmek gerekirse Tesla, pert olursa ne olacak? Tanıdık ustaya götürüp tamir ettirip sürmeye devam etmek mümkün mü? Dünyanın en popüler elektrikli otomobil markası olan Tesla, ağır hasarlı araçlar için de bir prosedür hazırlamış durumda. "Desteklenmeyen Araç Politikası" adındaki bu prosedür, Tesla'nın pert otomobillere bakış açısını gösteriyor.
Tesla, hangi araçları "pert" kabul ediyor?
Tesla, söz konusu politikayı "Tesla'nın servis veya hızlı şarj için güvenli olmadığını düşündüğü" araçlar için hazırladığını ifade ederken bu araçların tanımını ise "Genellikle bir kaza, sel, yangın veya benzer bir tehlike nedeniyle meydana gelen kapsamlı hasardan sonra aracın tam kayıp ilan edilmesi ve sahibi tarafından kurtarılmış, yeniden inşa edilmiş, hurda araç ya da yerel yargı veya sektör uygulaması uyarınca eşdeğeri olarak tescil edilmiş (veya tescil edilmeye uygun)" olarak yapıyor.
Tesla, aracın desteklenmeyen olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmadığını veya sınıflandırılması gerekip gerekmediğini doğrulamak için;
- Hükümet veya düzenleyici kuruluşlardan,
- Sigorta şirketlerinden,
- Tesla Onaylı Hasar Merkezleri ve Tesla Servis Merkezlerinden,
- Diğer şirket içi soruşturmaların sonuçlarından,
- Bağımsız araç geçmişi kuruluşlarıdan (örneğin, Experian Auto Check),
- İnternet forumları ve araç açık artırma sitelerinden
yardım alabileceği gibi bunlarla sınırlı olmayan kaynakları da kullanacağını belirtiyor. Yani bir aracın "desteklenmeyen araç" olarak sınıflandırılması için yasal mercilerin ya da sigorta şirketlerinin ağır hasarlı araç statüsüne alması gerekmiyor.
"Pert" araçlarda Tesla garantileri, servis sözleşmeleri iptal olur. Hızlı şarj dahi kullanılamaz!
Tesla'nın desteklenmeyen araç politikasıyla ilgili diğer açıklamaları şu şekilde:
Tesla, kurtarılmış olarak tescilli olanlar dahil olmak üzere, desteklenmeyen bir Tesla aracı satın almanızı önermez. Temiz olarak tescilli araçlar da desteklenmeyen olarak sınıflandırılabilir. Tesla, aracın Tesla'nın güvenlik standartlarına ve araç teknik özelliklerine uygun olduğunu teyit edene kadar, desteklenmeyen aracın aşağıdakilere neden olacak şekilde hasar görmüş olma olasılığı nedeniyle araçtaki yüksek voltaj batarya sistemlerini içeren onarımları gerçekleştirmez veya desteklemez:
- Aracı sürmeyi güvensiz hale getiren
- Araç üzerinde çalışabilecek herhangi bir onarım teknisyeni için aracı güvensiz hale getiren
- Supercharger'lar gibi Tesla ekipmanlarına zarar verebilen
Bir araç, desteklenmeyen araç olarak sınıflandırıldığında:
- Araçla ilgili tüm Tesla sınırlı garantileri ve uzatılmış servis sözleşmeleri kalıcı olarak geçersizdir.
NOT: Aracın durumu veya Tesla tarafından gerçekleştirilmemiş araç modifikasyonları aracın güvenli bir şekilde onarılmasını engellemedikçe, geri çağırma kaynaklı onarımlar yapılacaktır. Tesla Servis Merkezi, aracın onarılmasının güvenli olmadığını belirlerse müşteri, aracı Servis Merkezi'nin onarılmasının güvenli olduğunu belirlediği bir duruma getirene kadar geri çağırma ile ilgili onarım yapılmayacaktır.
- Hızlı şarj devre dışı bırakıldı. Bu, Tesla Supercharge ve tüm üçüncü taraf hızlı şarj altyapılarını içerecektir.
- Tesla, yüksek voltajla ilgili bileşenlerin üzerinde çalışma, erişim ve/veya tekrar şarjda kullanım için güvenli olup olmadığını belirlemek üzere araçta güvenlik incelemeleri (müşterinin talebi üzerine ve masrafları müşteriye ait olmak üzere) gerçekleştirebilir.
- Parça bulunabilirliği etkilenmez. Desteklenmeyen araç olarak isimlendirilen bir araç için herhangi bir Sınırlanmamış veya Tezgah Üstü parça satın alınabilir.
- Desteklenmeyen araçlar için mobil uygulamanın kullanımı desteklenir.